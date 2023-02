Jak poinformowała w środę Poczta Polska, sprzedaż produktów z okazjonalnej oferty handlowej Poczty wzrosła o 50 proc. rok do roku w asortymencie przygotowanym na Dzień Babci i Dzień Dziadka. Spółka sprzedała łącznie prawie 400 tys. sztuk produktów.

Poczta Polska chwali się wynikami sprzedażowymi/ fot. Poczta Polska

Asortyment handlowy w placówkach pocztowych dzieli się na całoroczny oraz sezonowy. Jak tłumaczy Poczta, fundamentem oferty handlowej pozostają towary związane z usługami pocztowymi i wysyłaniem listów oraz paczek, tj. koperty, opakowania kartonowe czy artykuły do pakowania oraz kartki pocztowe, widokówki i karnety okolicznościowe.

Różnorodna oferta

W stałej sprzedaży oferowane są także wydawnictwa książkowe dla dorosłych i dzieci, gazety, czasopisma, słodycze, napoje, artykuły papiernicze i biurowe oraz zabawki i gry. W wybranych placówkach pocztowych można zakupić także produkty kolekcjonerskie, zarówno filatelistyczne, jak i numizmatyczne oraz związane z nimi artykuły, takie jak np. różnego typu albumy i klasery, lupy. Za wszystkie produkty można zapłacić gotówką, kartą płatniczą lub BLIKIEM przy okazji korzystając również z wypłaty środków w ramach usługi cashback.

– Poczta Polska systematycznie zwiększa sprzedaż artykułów oferowanych w placówkach pocztowych. Nasza sieć sprzedaży to niemal 7,6 tys. placówek pocztowych różnego typu, w których sprzedawane są m.in. towary handlowe. To wygoda dla klientów, którzy mogą kupić produkty okolicznościowe blisko domu oraz dla naszych dostawców i współpracujących z nami firm, którym oferujemy rynek zbytu, z bardzo dużym potencjałem i możliwością zróżnicowania asortymentu, w zależności od regionu i lokalnych potrzeb klientów. Handel internetowy to coraz bardziej popularny segment rynku, ale wciąż bardzo wielu z nas chce kupować stacjonarnie, oglądając wcześniej produkty i wybierając je nie na podstawie zdjęć, ale z widocznego własnym okiem asortymentu – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Oferta okolicznościowa w placówkach pocztowych zmienia się co najmniej kilka razy w roku i związana jest m.in. ze świętami czy wydarzeniami państwowymi i religijnymi. W pierwszych miesiącach każdego roku w placówkach dostępne są produkty związane z Dniem Babci i Dziadka, Walentynkami oraz Wielkanocą, a w tym roku także z Międzynarodowym Dniem Kobiet czy Międzynarodowym Dniem Mężczyzn.

