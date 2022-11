Pocztowy Zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w Internecie – CERT Poczta Polska – po raz kolejny ostrzega przed oszustwami, w których wykorzystywana jest marka narodowego operatora.

Poczta Polska ostrzega przed oszustami. Grafuka: materiały prasowe

Poczta Polska wykryła działania oszustów

Wykryte działania socjotechniczne oszustów ukierunkowane są na wyłudzenie danych osobowych i kart płatniczych. W treści wprowadzających w błąd komunikatów, publikowanych w mediach społecznościowych, pojawia się fałszywa informacja dotycząca rzekomej odsprzedaży nieodebranych przez klientów paczek Poczty Polskiej.

Oszuści zachęcają do skorzystania z oferty i wpłaty niewielkiej kwoty (najczęściej od kilku do 20 zł) poprzez stronę, która wyłudza dane. Nieostrożny internauta może utracić środki zgromadzone na swoim rachunku, przekazując informacje o karcie płatniczej, login czy hasło do bankowości internetowej.

Poczta Polska nie prowadzi odsprzedaży niedoręczonych przesyłek

Należy podkreślić, że Poczta Polska nie prowadzi odsprzedaży niedoręczonych przesyłek, nigdy nie prosi także poprzez wiadomości sms lub e-mail o dopłacenie do przesyłki.

– Kreatywność oszustów potrafi zaskakiwać, jednak prawie zawsze najlepszym remedium na tego typu akcje phishingowe jest zdrowy rozsądek i ostrożność. Jeżeli widzimy w Internecie krzykliwy szyld, zachęcający do odebrania paczki z atrakcyjną zawartością za symboliczną kwotę, to zadajmy sobie wpierw pytanie, czy w świecie rzeczywistym takie okazje się zdarzają – zaznacza Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

W przypadku otrzymania wiadomości email czy sms, zawierających linki wskazujące na oszustwo, szczególnie te łudząco przypominające adres jedynej oficjalnej domeny Poczty Polskiej, prosimy o poinformowanie zespołu cyberbezpieczeństwa Poczty Polskiej pod adresem incydent@poczta-polska.pl.

Poczta Polska zaleca, aby stosować poniższe zasady, by nie paść ofiarą cyberprzestępców, ochronić swoje dane i majątek:

- uważnie czytaj adresy stron przesyłanych zarówno w mailach jak i SMS’em;

- nie klikaj w odnośniki otrzymane od nieznanych nadawców;

- nigdy nie odpowiadaj na żądania podania danych personalnych, haseł i/lub loginów do kont;

- uważaj na błędy w treściach odnośników (np. zamieniona kolejność liter lub podstawienie innych liter, cyfr), jeśli takie znajdziesz, prawdopodobnie jest do oszustwo;

- niektóre linki dołączone do wiadomości od nieznanych nadawców mogą instalować niechciane złośliwe oprogramowanie;

- używaj oprogramowania antywirusowego, sprawdzaj jego aktualność i instaluj aktualizacje oraz skanuj regularnie komputer;

- regularnie zmieniaj hasła i dbaj o ich odpowiednią „siłę” nie używając haseł typu: 12345, QWERTY, imię, data urodzenia, Zima2022.

