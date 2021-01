Poczta Polska: ponad 400 nowych aut dostawczych we flocie spółki

Poczta Polska przywraca możliwość wysyłania przesyłek do Wielkiej Brytanii

Poczta Polska rozpoczęła proces przyjmowania dostaw w ramach umów na dostarczenie ponad 1000 aut ciężarowych. Już ponad 400 sztuk pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony trafiło już do regionów Poczty oraz 18 samochodów powyżej 3,5 t dmc. Trwają dostawy kolejnych zakontraktowanych samochodów. Nowoczesna flota to element realizacji strategii Spółki, która zakłada rozwój na najbardziej perspektywicznych rynkach – wymiana floty jest jednym z elementów szeregu zmian pocztowej logistyki, których celem jest poprawa efektywności tego obszaru, ale także poprawa jakości świadczonych usług.

– Nowe samochody w znaczącym stopniu odmłodzą flotę Poczty Polskiej. Pojazdy marek Peugeot oraz Iveco zajmą miejsce wyeksploatowanych aut, których wiek oraz przebieg uniemożliwiały komfortową i efektywną realizację dostaw. Ponadto wymiana floty przyniesie w efekcie w 2022 roku zmniejszenie emisji CO2 o ok. 600 ton rocznie, zaś wymiana kolejnych aut pozwoli w roku 2025 na osiągnięcie tego zmniejszenia na poziomie 2400 ton – wyjaśnia Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej S.A.

Poczta Polska stawiając na rozwój logistyki dba o sprawne doręczanie listów i paczek. Nowe auta zapewnią efektywny transport przesyłek kurierskich, obsługę klientów biznesowych, głównie e-sklepów oraz zapewnią połączenia logistyczne placówek pocztowych z sortowniami.

Realizowane obecnie dostawy to pierwsza z dwóch dostaw w ramach umowy z firmą ING Lease, która dostarczy Spółce 1024 pojazdy marki Peugeot o DMC do 3,5 tony. W ramach pierwszej transzy dostaw w Poczcie Polskiej do połowy stycznia 2021 r. pojawi się 520 nowych pojazdów. Każdego dnia dostarczane są kolejne auta, które odświeżą pocztowy tabor. Całość dostaw powinna zostać zrealizowana na początku II kwartału 2021 roku.

Poczta Polska podpisała również umowę z firmą PKO Leasing S.A., która dostarczy naszej firmie ponad 40 samochodów ciężarowych marki Iveco. Niemal połowa z nich jest już w posiadaniu Spółki. Obydwie umowy podpisane zostały w formie leasingu na okres 48 miesięcy z opcją wykupu.

Poczta Polska użytkuje ponad 5000 samochodów dostawczych różnego typu, w tym 20 aut elektrycznych. Dysponuje siecią 7,6 tys. placówek pocztowych, przewozi rocznie ok. 1,7 mld przesyłek.