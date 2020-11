Poczta Polska przypomina, żeby sprawdzać czas dostawy e-zakupów przed świętami

Jak wskazała rzecznik prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek, pandemia sprzyja zakupom internetowym, a szczególnie teraz w okresie przedświątecznym ważny jest dla klientów czas i wygoda dostawy. "Nie zwlekajmy z zamawianiem prezentów w sklepach internetowych, warto zrobić to jak najszybciej i mieć spokojną gwiazdkę. Im później kupimy prezent, tym uważniej powinniśmy przeczytać, ile dni potrzebuje sklep internetowy na wysłanie przesyłki" - powiedziała.

Dodała, że klienci mają do wyboru doręczenie przez kuriera lub odebranie przesyłki w jednym z ponad 13 tys. punktów odbioru zlokalizowanych m.in. w sklepach Żabka, stacjach Orlen, automatach paczkowych w wybranych sklepach Biedronka.

Poczta Polska podała kilka wskazówek, które ułatwią zakupy i sprawią, że ich doręczenie będzie zgodne z oczekiwaniami. Spółka zaleca m.in. sprawdzanie terminu realizacji dostarczenia zakupów, zwracając uwagę, że przygotowanie zamówienia do wysłania przez sklep internetowy często wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Do tego terminu należy dodać czas potrzebny operatorowi pocztowemu na jej dostarczenie, który zależy od rodzaju przesyłki - czytamy.

Poczta przypomina, że podanie właściwego adresu doręczenia jest bardzo ważne. Nawet najmniejszy błąd w adresie może spowodować niedoręczenie przesyłki i zwrot do nadawcy. Na stronie Poczty Polskiej jest lista kodów pocztowych - warto upewnić się, czy wpisujemy poprawny kod.

Operator radzi też, aby wybierać wygodny i bezpieczny sposób dostawy. Przypomina, że kurier doręczy bezpiecznie przesyłkę pod wskazany adres, ale odbiorca musi być obecny. Wybierając opcję "Odbiór w Punkcie" odbiorca decyduje, kiedy odbierze przesyłkę, możesz to zrobić przy okazji zakupów pieczywa, czy tankowaniu - czytamy.

Poczta Polska informuje również, że doręcza paczki i przesyłki kurierskie dla osób przebywających na kwarantannie. "W momencie braku możliwości doręczenia, przesyłki te nie są awizowane i będą przechowywane w placówce pocztowej do czasu zakończenia kwarantanny. Próba doręczenia nastąpi po zakończeniu okresu kwarantanny" - podała spółka.

Operator przypomina również o prawie do zwrotu. Zgodnie z przepisami zwrotu większości towarów (np. poza żywnością) można dokonać w ciągu 14 dni. Niektóre sklepy wydłużają czas zwrotu, warto zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami.