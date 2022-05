Poczta Polska przywraca doręczanie listów poleconych

Od 16 maja 2022 r. Poczta Polska przywraca standardowy sposób doręczania wszystkich przesyłek listowych rejestrowanych bezpośrednio do adresata. Doręczanie zostało ograniczone podczas epidemii, kiedy przesyłki polecone niewymagające potwierdzenia odbioru były doręczane wyłącznie do skrzynek oddawczych

Od 16 maja 2022 r. Poczta Polska przywraca doręczanie listów poleconych; fot. PAP/Darek Delmanowicz

Poczta Polska: Zmiany w listach poleconych

Ponad 2 lata temu, w związku z wybuchem epidemii i potrzebą wprowadzania bezpiecznych, bezkontaktowych procedur, zmienił się sposób doręczania listów poleconych. Na podstawie wprowadzonych w prawie pocztowym zmian (Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. § 37 Prawo

Pocztowe z póź. zm. § 37, ust 4a,) została podjęta decyzja o doręczaniu listów poleconych w sposób bardziej bezpieczny zarówno dla klientów, jak i pracowników Poczty Polskiej. Przesyłki listowe rejestrowane, które nie wymagały zwrotnego potwierdzenia odbioru, doręczano do skrzynki pocztowej. Zawieszono również obowiązek uzyskania przez kuriera pokwitowania odbioru przesyłki.

Obecnie Poczta przywraca standardowy tryb doręczania przesyłek listowych rejestrowanych bezpośrednio do adresata ze względu na zdecydowaną poprawę stanu epidemicznego na obszarze Polski, powrót do normalnego funkcjonowania w przestrzeni publicznej oraz rezygnację z obowiązujących restrykcji.

Co z usługą Polecony do skrzynki?

– Teraz chcemy ponownie zaoferować klientom tradycyjną formułę listu poleconego, doręczanego jak wcześniej do rąk adresata. Pozostawiamy możliwość skorzystania z opcji „polecony do skrzynki”, z uwagi na spore zainteresowanie i dużą liczbę pozytywnych opinii o tym rozwiązaniu – mówi Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Klienci, którzy chcą, aby listy polecone nadal trafiały do ich skrzynek pocztowych, mogą skorzystać z bezpłatnej usługi dostarczania przesyłki poleconej bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej adresata –„Polecony do skrzynki”. O pozostawieniu przesyłki w skrzynce Poczta poinformuje klienta poprzez SMS albo e-mail.

By skorzystać z usługi „Polecony do skrzynki” należy wypełnić formularz w wersji elektronicznej, a następnie potwierdzić go online profilem zaufanym lub złożyć wydrukowany formularz we właściwej placówce pocztowej albo przekazać go listonoszowi. Dodatkowo w formularzu należy podać numer swojego telefonu albo adres e-mail. Dzięki temu otrzymamy powiadomienia o dostarczeniu przesyłki do swojej skrzynki na listy.

Jeśli ktoś już wcześniej korzystał z tej opcji, przed epidemią, będzie teraz otrzymywał listy polecone w niezmienionej formule.

Usługa „Polecony do skrzynki” nie jest świadczona dla przesyłek z wymaganym zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz takich, które nie mieszczą się w skrzynce oddawczej.