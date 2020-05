Poczta Polska przywróciła możliwość wysyłania przesyłek do Chin i 45 innych krajów

Poczta Polska informuje, że przesyłki do Chin będą ponownie docierały transportem lotniczym, ale nie liniami przewożącymi pasażerów, z których zazwyczaj korzystają poczty. Podobnie przesyłki będą transportowane na Cypr, do którego także przywrócono możliwość wysyłania listów i paczek. Linie lotnicze, z których na co dzień korzystała Poczta Polska ograniczyły liczbę lotów, bądź je całkowicie zawiesiły, co w przypadku krajów takich jak USA i Kanada oznacza wydłużone oczekiwanie na transport lotniczy dla przesyłek priorytetowych oraz dłuższą drogę morską dla przesyłek ekonomicznych. Pomimo utrudnień transportowych polski operator pocztowy – we współpracy z innymi operatorami oraz firmami logistycznymi – poszukuje nowych połączeń stale rozszerzając możliwości wysyłania przesyłek za granicę. Aktualnie na liście państw, do których można już wysłać przesyłkę pocztową, jest 46 krajów.

Wysyłanie przesyłek do Chin zostało wstrzymane na początku lutego br., kiedy zawieszono polskie połączenia lotnicze z tym krajem. Następnie 14 marca, wobec braku stałych połączeń lotniczych, Poczta Polska zdecydowała o zawieszeniu przyjmowania przesyłek wysyłanych do pozostałych krajów. Niezwłocznie przystąpiono do poszukiwania innych możliwości transportu oraz przywracania ruchu listów i paczek do kolejnych krajów europejskich, a także pozaeuropejskich. Obecnie wykorzystywany jest głównie transport drogowy i morski. To duża zmiana dla międzynarodowej wymiany przesyłek, która przed pandemią opierała się głównie na transporcie lotniczym, umożliwiającym szybkie dostawy.

W tej sytuacji w pierwszej kolejności przywrócono możliwość wysyłania listów i paczek ekonomicznych oraz priorytetowych. Dla utrzymania standardów przesyłek kurierskich i Global Expres ważna jest sprawna logistyka. Od 8 maja br. zagraniczne przesyłki EMS zostały uruchomione do: Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy i Niemiec. Zaś przesyłki GLOBAL Expres rozszerzono o: Danię, Estonię, Finlandię, Litwę i Łotwę, wcześniej była możliwość nadawania przesyłek GLOBAL Expres także do Niemiec.

Wraz ze stopniową likwidacją ograniczeń wynikających ze stanu epidemii będzie możliwe przywrócenie szerokiej oferty przesyłek ekonomicznych, priorytetowych i kurierskich.