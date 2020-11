Poczta Polska rozbudowuje aplikację Nadaj Przesyłkę

Aplikacja Nadaj Przesyłkę umożliwia przygotowywanie i wygenerowanie etykiety przesyłki kurierskiej Pocztex oraz Paczka+, a także co jest nowością – przesyłki krajowej nadawanej w ramach usługi Paczka Pocztowa. Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci wybierają najbardziej korzystną opcję wysyłki, przy czym najtaniej za nadanie paczki zapłacą zaledwie 8,99 zł.

– Dodanie nowych funkcjonalności do aplikacji Nadaj przesyłkę wpisuje się w strategiczne działania Poczty Polskiej. Spółka stawia na rozwój usług cyfrowych, które są łatwe i wygodne dla klientów. Ma to szczególne znaczenie w okresie przedświątecznym, kiedy Polacy zrobią więcej zakupów w e-sklepach. Obsługa sprzedaży internetowej stanowi trzon nowej strategii Poczty Polskiej. To odpowiedź na dynamicznie rozwijający się polski e-commerce. Szacujemy, że w tym roku osiągnie on wartość w 100–120 mld zł – mówi Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej.

Klienci korzystający z aplikacji Nadaj Przesyłkę obsługiwani są w dedykowanych okienkach w placówkach pocztowych. Do tej pory Poczta Polska oddała do dyspozycji 550 tego typu miejsc. Każde z nich oznaczone jest specjalną naklejką. W wytypowanych placówkach klienci odbierający lub wysyłający przesyłkę KEP (kurierską, ekspresową i paczkę) są obsługiwani poza kolejnością. Szczegółowa lista placówek znajduje się na stronie Poczty.

Do końca grudnia br. trwa promocja, dzięki której wszyscy, którzy wyślą swoje przesyłki usługą Paczka+ przy wykorzystaniu aplikacji elektronicznej Nadaj Przesyłkę mogą liczyć na dodatkowy rabat. Poczta Polska obniżyła ceny Paczki+ w trzech najpopularniejszych przedziałach wagowych. Za najtańszą i najlżejszą przesyłkę będzie można zapłacić już od 8,99 zł.