Poczta Polska: środowisko Pocztowców jest silnie sfeminizowane

Większość obowiązków wykonywanych w Poczcie Polskiej przez kobiety ma charakter biurowy. Najwięcej kobiet zatrudnionych jest w Pionie Sprzedaży oraz Pionie Operacji Logistycznych. Panie dominują liczebnie na stanowiskach związanych z obsługą klienta, kontrolerskich, obsługi zaplecza eksploatacyjnego, ekspedycyjno-rozdzielczych, opracowywania przesyłek, czy zarządzania sprzedażą.

Jest także w Poczcie Polskiej wiele kobiet, zajmujących stanowiska zwyczajowo postrzegane jako męskie. W zespole spółki pracują: aż 93 kobiety pełniące stanowiska kwalifikowanych pracowników ochrony, 96 pań-kierowców stale prowadzących samochody do 3,5 tony, 77 magazynierek, 41 dyspozytorek samochodowych. Z kolei 24 kobiety to operatorki kontroli bezpieczeństwa, a 4 kobiety na stałe prowadzą samochody o masie powyżej 3,5 tony. Dodatkowo, w dziale IT Poczty Polskiej pracują kobiety zajmujące się cyberbezpieczeństwem, które jest jednym z filarów nowej strategii spółki.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Chcesz zacząć sprzedawać towary rolno-spożywcze w sieci? Wypróbuj serwis Giełda Rolna.