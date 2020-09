Poczta Polska umożliwia nadawanie przesyłek do kolejnych krajów

Klienci Poczty Polskiej mogą wysyłać przesyłki do ponad 60 państw na świecie. W ostatnich dniach Poczta uruchomiła wymianę korespondencji ze słynącą z tanga i wirtuozów piłkarskich Argentyną, gwiazdą wybrzeża Adriatyku – Czarnogórą, rozsławioną przez afrykańskie safari Kenią oraz niezwykłą krajobrazowo Tunezją. Kilka dni wcześniej pojawiła się nowa możliwość wysyłania paczek priorytetowych do Kraju Kwitnącej Wiśni, czyli Japonii.

- Przypomnijmy, że Poczta Polska odpowiada za przesyłkę na terenie naszego kraju. Za to, co dzieje się z nią dalej oraz w jakim ostatecznie dotrze ona stanie, odpowiadają inne poczty na drodze, którą podąża przesyłka. Należy się liczyć z możliwymi opóźnieniami doręczeń przesyłek w związku z utrudnieniami na drogach europejskich oraz ograniczeniami prac służb eksploatacyjnych operatorów pocztowych w Polsce i zagranicą – mówi Justyna Siwek, rzecznik PP.

Opóźnienia wynikają z ograniczeń zwłaszcza w transporcie lotniczym do niektórych krajów oraz opóźnieniach w pracach służb eksploatacyjnych operatorów pocztowych.

Klienci w Polsce mogą od 3 września wysłać przesyłki kurierskie (EMS) do kolejnych państw takich jak: Austria, Białoruś, Bułgaria, Grecja, Irlandia, Islandia, Norwegia, Singapur, Słowacja, Węgry i Wielka Brytania.

Przesyłki kurierskie, które są zaliczane do najszybciej doręczanych, można obecnie wysyłać w sumie do 20 państw, min. Niemiec i Holandii. Paczki pocztowe można natomiast nadawać do ponad 40 krajów.

- Poczta Polska analizuje sytuację na rynku pocztowym i pozostaje w stałym kontakcie z zagranicznymi operatorami pocztowymi, by sukcesywnie uruchamiać wysyłanie przesyłek zagranicznych do kolejnych krajów. Nie zawsze jest to jednak możliwe tak szybko, jak byśmy tego chcieli i do tych krajów, o które pytają nas klienci. Ostatnio np. o Tybet. Operatorzy pocztowi podlegają miejscowemu prawu i zaleceniom związanym m.in. z koronawirusem – dodaje Siwek.