Poczta Polska wprowadza godziny dla seniorów

Wracają godziny dla seniorów. Co to oznacza dla handlu?

Dwie godziny dziennie, kiedy obsługiwani są tylko seniorzy obowiązują od poniedziałku do piątku w placówkach pocztowych, które zgodnie z tygodniowym harmonogramem obsługi klientów są czynne w tych godzinach.

Listonosze oraz pracownicy obsługi klienta na bieżąco otrzymują maseczki, jednorazowe rękawiczki lub środki do dezynfekcji. W 5800 placówkach zainstalowano przesłony, które oddzielają klientów od obsługi. Dodatkowo Spółka apeluje do klientów, by zakrywali nos i usta oraz zachowywali co najmniej 1,5 metra dystansu od innych klientów oraz od pracowników obsługi. Należy pamiętać, by te zasady stosować zarówno w pocztowych placówkach, jak też odbierając przesyłkę od kuriera lub listonosza.

– Zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa sanitarnego jest obecnie priorytetem dla Poczty Polskiej. Oprócz dostosowywania się do wszelkich zmian prawnych wprowadziliśmy wiele dodatkowych procedur, które mają na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości świadczenia usług. Bezpieczeństwo klientów i pracowników jest najważniejsze i jeśli zachodzi taka potrzeba nie wahamy się, aby zamykać tymczasowo placówkę i obsługiwać w niej klientów dopiero po przeprowadzonej dezynfekcji – podkreśla Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników Poczta Polska wprowadziła także szereg zmian, które mają na celu ograniczenie bezpośredniego kontaktu podczas doręczania przesyłek pocztowych.

Polecony do skrzynki

W związku ze zmianą zapisów w prawie pocztowym, Poczta Polska wprowadziła bezpieczne bezdotykowe procedury doręczania listów poleconych. Od kwietnia br. listy polecone mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata. Wprowadzone zmiany nie dotyczą przesyłek wysłanych przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego, a także wysyłanych do tych instytucji.

Epidemia koronawirusa wymusiła zmiany w świadczeniu niektórych usług. W następstwie tych zmian, w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego listy polecone bez potwierdzenia odbioru i bez Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO) mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania przez niego specjalnego wniosku.