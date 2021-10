Poczta Polska wśród przewoźników obsługujących Amazon Prime

Poczta Polska S.A. zakwalifikowała się do uczestnictwa w programie wprowadzanym obecnie na terenie Polski przez koncern Amazon. Spółka znalazła się w gronie przewoźników obsługujących usługę Amazon Prime, którą będą realizować kurierzy Pocztexu.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 12-10-2021, 19:53

Poczta Polska S.A. rozszerza współpracę z Amazonem. / fot. materiały prasowe

Amazon Prime to usługa subskrypcji która, w zamian za opłatę miesięczną, oferuje darmową i szybką dostawę produktów, nawet następnego dnia, bez minimalnej kwoty zamówienia, m.in. do domu i punktów odbioru. Umożliwia również dostęp do rozrywki – filmów i seriali, darmowych gier na PC, materiałów in-game i darmowej comiesięcznej subskrypcji kanału Twitch. Usługa daje także możliwość udziału w corocznym wydarzeniu Prime Day.

Strategia Poczty Polskie na lata 2021–2023 zakłada intensywny rozwój usług kurierskich.

Obecnie przychody Poczty z obszarów rozwojowych, do których należą usługi kurierskie, cyfrowe i logistyczne generują niecałe 20% przychodów spółki. Biznes tradycyjny, czyli papierowe listy, wpłaty i przekazy pocztowe, podlegające silnej e-substytucji, przynoszą obecnie prawie czterokrotnie większe przychody. Realizacja strategii ma na celu odwrócenie tych proporcji – już w 2024 r. przeważać mają przychody z obszarów rozwojowych.