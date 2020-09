Poczta Polska: wzrost zainteresowania usługami cyfrowymi i płatnościami bezgotówkowymi

Wzrost płatności bezgotówkowych i zwiększenie zainteresowania aplikacją mobilną Autopay Banku Pocztowego – to tendencje, jakie w ostatnich miesiącach zaobserwowała Poczta Polska. Spółka w coraz szerszym zakresie umożliwia klientom korzystanie z usług pocztowych, finansowych i ubezpieczeniowych w sposób mobilny. Największy pod względem liczby płatności kartą wzrost miesiąc do miesiąca nastąpił w Poczcie w marcu br. Zauważalne jest większe zainteresowanie płatnościami bezgotówkowymi za przesyłki pobraniowe u kurierów Poczty Polskiej, gdzie odnotowano wzrost liczby wykonanych płatności kartą o ponad 118 % w porównaniu do 2019 r.

Klienci Banku Pocztowego mogą płacić zbliżeniowo, korzystając z Garmin Pay, GooglePay i Apple Pay. Grupa Poczty Polskiej oferuje bankową aplikację mobilną, będącą odpowiedzią Banku Pocztowego na oczekiwania klientów w zakresie cyfrowej ich obsługi. Aplikacja EnveloBank powstała w 2017 roku, jednak w okresie pandemii wprowadzono dodatkowe udogodnienia dla klientów, np. posiadaczom iphone’ów udostępniono autoryzację za pomocą technologii FaceID, czyli możliwości logowania i zatwierdzania przelewów poprzez biometryczne rozpoznawanie twarzy klienta.

- Korzystanie z rozwiązań cyfrowych coraz bardziej interesuje klientów, a my, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, proponujemy rozwiązanie proste i zarazem przyjazne użytkownikom. Liczymy, że zapewnią nam one zadowalające rezultaty biznesowe. Płatności bezgotowkowe są wygodne i bezpieczne, zachęcamy naszych klientów do tej formy zapłaty, oferując cały wachlarz możliwości – od karty płatniczej po coraz popularniejszego BLIK-a – mówi Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej.

Pandemia koronawirusa przyspieszyła transformację cyfrową wielu sektorów gospodarki, administracji, służby zdrowia i szkolnictwa. Wiele zmian zaszło także na rynkach, na których działa Poczta Polska. Spółka konsekwentnie przygotowuje się do pełnienia funkcji narodowego operatora cyfrowego. Celem jest zapewnienie klientom świadczenia jak największej liczby usług, z których będą mogli korzystać bez wychodzenia z domu. Będą mogli odebrać urzędowe pisma, przesłać do wybranych instytucji dokumenty lub załatwić jakąś urzędową sprawę.