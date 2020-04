Poczta Polska zaopatruje swoich pracowników w środki ochrony osobistej

Do tej pory pracownicy Poczty Polskiej otrzymali: ponad 128 tys. sztuk żeli do dezynfekcji rąk o pojemności 30 ml, blisko 260 tys. sztuk żeli do dezynfekcji rąk o pojemności 100 ml, ponad 64 tys. litrów płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, ponad 1,5 mln par rękawiczek jednorazowego użytku, blisko 230 tys. maseczek wielokrotnego użytku z możliwością prania i ponad 400 tys. sztuk maseczek jednorazowych. Dodatkowo zakupiono blisko 12 tys. przyłbic plastikowych. Zakupy trudnodostępnych początkowo środków były prowadzone na całym świecie z wykorzystaniem wszelkich posiadanych przez Pocztowców kontaktów. Obecnie coraz więcej artykułów ochronnych Poczta kupuje w Polsce, od rodzimych producentów.

– Pocztowcy są wyposażeni w środki niezbędne do ochrony osobistej. Wprowadziliśmy też odpowiednie zabezpieczenia w placówkach pocztowych i procedury w sortowniach, które ograniczają wzajemne kontakty między pracownikami. Te wszystkie działania zmniejszają ryzyko zakażenia, podejmujemy je w trosce o pracowników i naszych klientów – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej.

W ramach współpracy z Agencją Rezerw Materiałowych w najbliższym czasie trafi do Poczty Polskiej 100 tys. rękawiczek, 50 tys. maseczek jednorazowych, 5 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk oraz 5 tys. litrów płyny do dezynfekcji powierzchni. Pocztowcy otrzymali również maseczki od współpracujących firm – chińskiego Sinotransu oraz Grupy ECDP.

We wszystkich sortowniach pracownikom sprawdzana jest temperatura, pracownicy z najmniejszymi objawami infekcji proszeni są o pozostanie w domach i kontakt z lekarzem lub służbami sanitarnymi. Podstawą jest zachowanie higieny, począwszy od higieny rąk, po zwiększenie częstotliwości sprzątania oraz odkażania powierzchni i pomieszczeń wspólnych.

– Z uwagi na rolę, jaką Poczta Polska odgrywa w państwie, mimo pandemii świadczymy swoje usługi na rzecz wszystkich obywateli, instytucji i firm. Część przyjętych rozwiązań może wiązać się z pewnymi utrudnieniami. Prosimy jednak o wyrozumiałość, ponieważ podejmowane przez nas działania mają minimalizować ryzyko zachorowania. Bezpieczeństwo pracowników i klientów jest dla nas najważniejsze – podkreśla Andrzej Bodziony.

W ramach działań ograniczających rozprzestrzenianie koronawirusa Poczta Polska zorganizowała w placówkach specjalne strefy bezpieczeństwa wyznaczające, jaka powinna być minimalna odległość między pracownikiem i klientem. Dodatkowo zainstalowano ponad 4 tys. przesłon w ponad 1700 placówkach pocztowych, w których nie było zabezpieczenia w postaci szyb. Klienci oczekujący na obsługę powinni zachować między sobą co najmniej 2 m odległości.