Poczta Polska wprowadziła do sprzedaży pierwsze Kryptoznaczki. Tradycyjna filatelistyka przenosi się do Internetu i staje się możliwa również online, na blockchainie, zmieniając tokeny NFT w cyfrowe egzemplarze kolekcjonerskie. Jeden z nowych znaczków został zaprojektowany przez sztuczną inteligencję.

Poczta rusza ze sprzedażą kryptoznaczków. Ile będą kosztować? fot. mat. pras.

Poczta rusza ze sprzedażą kryptoznaczków

Pierwsze polskie wydanie Kryptoznaczka, w czterech unikalnych odsłonach, nawiązuje do tradycyjnych walorów, wprowadzonych do obiegu w grudniu 2022 roku. Od 14 lutego można je nabyć w placówkach pocztowych na terenie całego kraju. Sprzedaż Kryptoznaczków ruszyła także w filatelistycznym sklepie internetowym Poczty.

– Kryptoznaczek to wyraz przywiązania do tradycyjnej roli poczty i otwartości na rozwój w dziedzinie NFT, którą pomyślnie wykorzystują polskie i zagraniczne organizacje, uatrakcyjniając swoją ofertę. Poczta Polska to firma, która większości z nas kojarzy się z tradycją i bogatą, blisko pięciowiekową historią. Czasy się jednak zmieniają, a my idziemy z duchem czasu. Dostosowujemy swoją działalność do realiów cyfryzującego się świata, co znajduje wyraz choćby w projekcie Kryptoznaczka – mówi Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej.

Po co Poczta Polska wprowadza kryptoznaczki?

– Wydanie Kryptoznaczków traktujemy jako nowatorski element promocji filatelistyki, szczególnie wśród osób, które preferują nowocześniejsze formy rozrywki. Poprzez nasze smartfony możemy załatwić coraz więcej codziennych spraw, a dzięki rozwojowi cyfrowego kolekcjonerstwa – zastąpić np. konwencjonalne klasery. Otwieramy się na młodszych klientów, którzy obserwują nowinki technologiczne i podążają za nowymi trendami. Ogromne zainteresowanie naszym projektem unaocznia, że to dobra decyzja i właściwy kierunek zmian – dodaje Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej.

Czym jest Kryptoznaczek?

Kryptoznaczek to tradycyjny znak opłaty pocztowej, do którego dołączona jest etykieta z adresem publicznym portfela oraz frazą klucza prywatnego portfela, zawierającego token NFT Kryptoznaczka. Poczta Polska wydała 4 kategorie Kryptoznaczków powiązanych z grudniową emisją „Polska w Kosmosie” oraz dodatkowy znaczek wyłącznie w formie tokena NFT.

Wersję tradycyjną Kryptoznaczka kolekcjoner może przechowywać w klaserze, a wersję cyfrową – w kryptoklaserze. W przypadku znaczka powiązanego z dedykowanym portfelem papierowym, zakup nie wiąże się już z żadnymi dodatkowymi kosztami transakcyjnymi po stronie sieci blockchain.

Kryptoznaczek Poczty Polskiej zaprojektowany przez AI

Co ciekawe, dodatkowy znaczek wyłącznie w formie tokena NFT został zaprojektowany po raz pierwszy w historii przez sztuczną inteligencję. Obraz wykorzystany do projektu znaczka, to interpretacja hasła „polski satelita naukowy eksplorujący przestrzeń kosmiczną”. Kryptoznaczek przedstawia komputerową sieć neuronową, czyli całkowicie syntetyczny system przetwarzania danych, który jest wzorowany na działaniu ludzkiego mózgu. Powstały w ten sposób efekt graficzny został dodatkowo poddany ingerencji człowieka dla lepszego dostosowania go do ludzkiej percepcji oraz formy znaczka.

Kolekcja Polskiego Kryptoznaczka obejmuje również cyfrowe Talary Filatelistyczne, które są specjalnym rodzajem tokenów NFT i umożliwiają preferencyjny zakup lub wymianę na wersję cyfrową Kryptoznaczka kategorii 5 (NFT).

Fizyczną wersję Kryptoznaczków kategorii 1–4 można nabyć w wybranych placówkach Poczty Polskiej oraz na stronie filatelistyka.poczta-polska.pl, a następnie wersję cyfrową „uaktywnić” na nft.poczta-polska.pl/. Cyfrową wersję Kryptoznaczka można nabyć na stronie nft.poczta-polska.pl.

Partnerami emisji są Polska Agencja Kosmiczna oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Autorem projektu wszystkich znaczków, przygotowanych na podstawie grafik Bartosza Morawskiego, jest Roch Stefaniak. Rozwiązanie techniczne zostało zaprojektowane i zrealizowane we współpracy z firmą ArchXS Dariusz Tyszka.

O znaczkach:

KATEGORIA 1 EARTHCARE

Kolorystyka: 4+0 CMYK +InkJet(personalizacja)

Nakład: 100 000 szt.

Nominał znaczka: 3,90 zł

Cena folderu: 18,50 zł

EarthCARE to misja obserwacji Ziemi, organizowana przez Europejską Agencję Kosmiczną we współpracy z Japońską Agencją Kosmiczną i japońskim Krajowym Instytutem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.

KATEGORIA 2 BRITE

Kolorystyka: 4+0 CMYK + farba metaliczna +InkJet(personalizacja)

Nakład: 50 000 szt.

Nominał znaczka: 3,90 zł

Cena folderu: 30,80 zł

BRITE-PL misja jest częścią projektu kanadyjsko-austriacko-polskiego. W ramach misji powstały dwa polskie satelity: Lem oraz Heweliusz.

KATEGORIA 3 PROBA-3

Kolorystyka: 4+0 CMYK + farba metaliczna + farba UV +InkJet(personalizacja)

Nakład: 20 000 szt.

Nominał znaczka: 3,90 zł

Cena folderu: 61,50 zł

Misja PROBA jest programem Europejskiej Agencji Kosmicznej demonstrującym na orbicie technologie platform satelitarnych i ładunków użytecznych.

KATEGORIA 4 OPS-SAT

Kolorystyka: 4+0 CMYK + farba metaliczna + farba UV +mikrotekst w farbie widocznej +InkJet(personalizacja)

Nakład: 5 000 szt.

Nominał znaczka: 3,90 zł

Cena folderu: 123,00 zł

OPS-SAT jest pierwszą misją Europejskiego Centrum Operacji Satelitarnych (ESOC) wykonywaną na satelicie typu CubeSat, a jej głównym celem jest testowanie nowych standardów wymiany danych pomiędzy satelitą a segmentem naziemnym.

