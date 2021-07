Poczta szuka lokalizacji dla nowych automatów pocztowych

Poczta Polska, w związku z planowaną budową sieci automatów paczkowych, poszukuje lokalizacji – miejsc instalacji urządzeń do odbioru i nadawania paczek. Do końca 2022 roku Poczta Polska udostępni 2000 automatów, które uzupełniać będą szeroką sieć punktów odbioru przesyłek.

20-07-2021

Usługi kurierskie, ekspresowe i paczkowe (KEP), obok usług logistycznych i cyfryzacji, są jednym z głównych obszarów strategicznego rozwoju obranego przez Pocztę Polską na lata 2021-2023. Rosnący trend zakupów internetowych, ściśle powiązany z oczekiwaniami klientów w zakresie wygodnej dostawy zamówionego towaru, wyznacza bieżące standardy logistyczne i przyspiesza działania Spółki w zakresie rozwoju kolejnego kanału dostaw - do automatów paczkowych.

Poczta Polska S.A. zapewni w ten sposób kompleksową ofertę, doręczając przesyłki pod adres do największej w Polsce sieci punktów odbioru, czy do automatów paczkowych, przez co systematycznie zwiększy swój udział w rynku kurierskim.

– Rosnący rynek e-commerce sprzyja rozwojowi usług kurierskich. Stawiamy na stworzenie multikanałowej oferty, która daje klientom możliwość elastycznego wyboru formy dostawy. Zgodnie ze strategią, równolegle z rozwojem sieci punktów odbioru, pracujemy intensywnie nad rozbudową sieci automatów paczkowych. Do końca przyszłego roku udostępnimy naszym klientom 2000 szt. nowych maszyn – mówi Andrzej Bodziony, wicprezes zarządu Poczty Polskiej.

Poszukiwanie partnerów

Poszukując najlepszych rozwiązań dla klientów, z perspektywy komfortu i wygody odbioru przesyłek, Poczta Polska S.A. zaprasza do współpracy spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperów, samorządy lokalne oraz właścicieli nieruchomości, posiadających miejsce do instalacji automatu paczkowego na terenie osiedli mieszkaniowych, w pobliżu rozwiniętej zabudowy komercyjnej lub mieszkalnej, centrów komunikacyjno-przesiadkowych, pasaży handlowych.

Wszystkie zgłoszone miejsca będą analizowane indywidualnie, uwzględniając kluczowe dla wygody i komfortu klienta kryteria, a także z uwagi na istniejącą w okolicy infrastrukturę, tj.: lokalizacja, dostępność 24h/7 dni w tygodniu, dogodny podjazd dla kuriera lub ogólnodostępny parking, możliwość podłączenia do sieci elektrycznej, minimalnie 5 m.b. powierzchni z możliwością rozbudowy.

Uzgodnienia formalne z właścicielami nieruchomości będą realizowane indywidualnie, po zakwalifikowaniu lokalizacji do instalacji automatu paczkowego.