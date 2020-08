Podatek sklepowy od 2021 roku? Rząd chce zebrać 1,5 mld zł

Jak wynika z tabeli prognozowanych dochodów podatkowych, w 2021 r. rząd zamierza zebrać z podatku od sprzedaży detalicznej 1 458 013 000 zł. Zapewni to budżetowi wpływy podobne do podatku od wydobycia kopalin (1,5 mld zł). Ustawa wprowadzająca podatek przewiduje dwie jego stawki: 0,8 proc. od nadwyżki przychodu powyżej 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży ponad 170 mln zł miesięcznie. Podatkiem nie jest objęty handel przez internet.

Jak przypomina bankier.pl, podatek od sprzedaży detalicznej był jednym ze sztandarowych pomysłów Prawa i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej w 2015 r. Danina miała być pobierana od września 2016 r., ale nie weszła w życie. Powodem było postępowanie Komisji Europejskiej, która argumentowała, że konstrukcja podatku może faworyzować mniejsze sklepy oraz stwierdziła, że podatek został wprowadzony niezgodnie z prawem. W połowie maja 2019 r. Sąd Unii Europejskiej orzekł, że Komisja Europejska popełniła błąd, uznając podatek za niedozwoloną pomoc publiczną. W lipcu ubiegłego roku KE odwołała się od wyroku. Jak wynika z harmonogramu prac Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rozprawa w tej sprawie ma odbyć się 1 września o 14:30, jednak niewykluczone, że na wyrok poczekać będziemy musieli kilka miesięcy.

Więcej na bankier.pl