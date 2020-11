Podczas pandemii Polacy ograniczają wydatki, ale nie dotyczy to żywności

Jak powiedział Łukasz Wojciechowski, partner w Dziale Audytu, lider, Sektor Handlu i Produktów Konsumenckich, EY, Polacy są bardziej sceptyczni wobec swojej sytuacji zdrowotnej i ekonomicznej niż globalni respondenci.

- Nasza najnowsze badania sprzed dwóch tygodni pokazały, że co trzeci Polak ocenia swoją sytuację jako gorszą niż miesiąc temu. Bardziej niż np. w czerwcu obawiamy się o pracę, zdrowie i finanse nasze i naszych bliskich. Ponad połowa badanych odczuwałaby dyskomfort biorąc udział w koncertach, 48 proc odczuwa dyskomfort podróżując komunikacją miejską. Ponad połowa badanych obawia się wizyt w barze czy w kinie. Z drugiej strony tylko 18 proc. z nas odczuwa dyskomfort podczas zakupów w sklepie - podsumował.

Wojciechowski wskazał, że w badaniach widać wyraźnie deklaratywny spadek wydatków Polaków, który jest spójny z danymi o sprzedaży detalicznej, która spadła o 3 pkt proc. rok do roku.

- Widzimy więc, że te deklaracje są spójne. Polacy mniej wydają na usługi typu kino, wakacje, kosmetyczne czy artykuły luksusowe. Z kolei więcej wydajemy na artykuły gospodarstwa domowego, świeżą żywność, środki czystości i higieny - dodał.

Partner w Dziale Audytu EY dodał, że konsumenci chcą płacić więcej za następujące wartości: wysoka jakość, znana marka, wygoda zakupów, produkty promujące zdrowie i samopoczucie.

Patryk Górczyński, dyrektor zarządzający ASM Sales Force Agency był zdania, że klienci oczekują, że sklepy będą dostępne online o każdej porze.

- To zjawisko przyspieszone przez niedziele niehandlowe. Jako konsumenci jesteśmy bombardowani informacjami, przez co znalezienie wolnej chwili na zakupy jest sporym wyzwaniem. Część osób wybierze zakupy online z dostawą do domu lub w formacie click&collect, który jest niezwykle rozwojowym obszarem. Wyzwaniem będzie dalsze usprawnianie narzędzi przez dostawców i sklepy oraz sprawienie, że zakupy będą bardziej intuicyjne, szybkie i lepiej sprofilowane - dodał.

Górczyński podkreślił, że wyzwaniem jest upowszechnienie internetowych form robienia zakupów wśród osób 50+, które dziś najrzadziej korzystają z tego rodzaju rozwiązań.

- W format click&collect weszły także duże sieci sportowe. Także horeca szybko przestawiła się na ten model, gdzie do niedawna było to nie do pomyślenia. Jedna trzecia Polaków uważa, że jest to bezpieczniejsza forma zakupów, ponad 40% uważa że szybsza a ponad 50 proc. tańsza niż online z dostawą - dodał.