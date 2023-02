Losy dalszych podwyżek cen żywności w Europie zależą w dużej mierze od wpływu sieci handlowych na strategie producentów żywności. Ci deklarują, że ze względu na wyższe koszty są do tego zmuszeni. Czy obie strony osiągną porozumienie?

Podwyżki cen żywności w Europie - czy są nieuchronne?; fot. shutterstock.com

Inflacja cen żywności wciąż szaleje. W Polsce ceny żywności w styczniu 2023 r. wzrosły rdr o 20,7 proc.

W Europie także toczą się ostre spory o ceny na linii detaliści-dostawcy. Efektem braku porozumienia mogą być braki towarów na półkach

W Polsce - oprócz podwyżek - obserwowany jest na szeroką skalę downsizing (cena zostaje ta sama, ale zmniejszona zostaje gramatura opakowania).

"Producenci żywności w Polsce uciekają się do downsizingu, aby ukryć wzrost cen przed klientami". Tak kilka dni temu rynek w Polsce opisywał "Financial Times"

Nestle, Unilever, Heineken, Carlsberg, Mondelez - giganci spożywczy podniosą ceny w 2023 r.

Coca-Cola twierdzi, że "zasłużyła sobie na prawo do ustalania cen z konsumentami"

Są jednak wyjątki. Niektórzy już widzą, że konsumenci mogą nie "wytrzymać" kolejnych podwyżek. Do grona tych firm należą PepsiCo i Kraft Heinz

Inflacja w sklepach spożywczych wciąż na wysokim poziomie

W Polsce ceny żywności i napojów bezalkoholowych w styczniu 2023 r. wzrosły rdr o 20,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,9 proc.

Ceny żywności rosną w rekordowym tempie również w innych krajach europejskich, także w Wielkiej Brytanii. Nowa analiza przeprowadzona przez Kantar pokazuje, że inflacja w sklepach spożywczych na Wyspach osiągnęła w styczniu poziom 16,7 proc. w skali rok do roku. Oznacza to, że Brytyjczycy mają do czynienia z najwyższym wzrostem cen jedzenia od 2008 roku.

Detaliści proszą dostawców o "cofnięcie" podwyżek cen

Sieci handlowe w innych krajach widzą konsternację konsumentów i ich coraz mniej zapełnione koszyki zakupowe. Nie chcą już akceptować podwyżek. Jakie to rodzi wyzwania dla branży? W rezultacie przerwy w dostawach i braki towarów na półkach są nieuchronne.

Na brytyjskim rynku już w ubiegłym roku Tesco i Kraft Heinz nie mogły dojść do porozumienia w sprawie cen niektórych marek, w wyniku czego kilka produktów zniknęło z półek.

Na rynku niemieckim widać zaostrzoną wojnę cenową między sieciami a gigantami spożywczymi. Mówiono o sporach Edeki z PepsiCo czy Rewe i Edeki z Marsem.

W przeszłości zawsze toczyły się ostre spory między koncernami a niemieckimi gigantami handlowymi. Z reguły jednak te konflikty cenowe mają miejsce w zaciszu gabinetów. O tym, że tym razem stawka jest bardzo wysoka, świadczy fakt, że szefowie supermarketów osobiście wypowiadali się publicznie tłumacząc, że w imię dobra konsumentów będą "walczyć o akceptowalne ceny".

Downsizing - powszechne zjawisko w polskim handlu

W Polsce - oprócz podwyżek - obserwowany jest na szeroką skalę downsizing, czyli kurczenie się opakowań. Zauważyły to już także zagraniczne media.

- Producenci żywności w Polsce uciekają się do downsizingu, aby ukryć wzrost cen przed klientami. Tak kilka dni temu rynek w Polsce opisywał "Financial Times".

- Wyprawa do supermarketu w Polsce wymaga teraz nie tylko posiadania pełnego portfela, ale także użycia szkła powiększającego, aby sprawdzić drobny druk na opakowaniu - podkreśla "Financial Times".

Polski ekonomista Rafał Mundry, który przez ostatnie cztery lata tworzył bazę danych o downsizingu, opisał to zjawisko jako "ciemną stronę inflacji, której wielu ludzi niestety nie zauważa lub nawet o niej nie myśli". Mundry powiedział, że przy inflacji na najwyższym poziomie od 25 lat opakowania są zmieniane "na skalę, jakiej nigdy wcześniej nie widział".

Producenci dóbr konsumpcyjnych argumentują, że nie mają innego wyboru jak oferowanie mniej za tę samą cenę, ponieważ ich koszty produkcji wzrosły o 30-40 procent z powodu wyższej inflacji.

Podwyżki cen - Nestle, Unilever, Carlsberg, Heineken, Mondelez

Światowi giganci z branży spożywczej w ogłaszanych w ostatnich tygodniach raportach rocznych skarżą się na wzrost kosztów zakupu surowców, energii czy paliw i zapowiadają, że będą zmuszeni podnieść ceny w 2023 r.

Jak kształtuje się polityka cenowa producentów?

Nestle w 2022 podniósł ceny średnio o 8,2 proc. Na ten rok zapowiada kolejne podwyżki, które - zdaniem zarządu - są niezbędne do zrekompensowania szkód spowodowanych wzrostem cen surowców.

Unilever także zapowiedział, że będzie nadal podnosić ceny swoich detergentów, mydeł i pakowanej żywności, aby zrównoważyć rosnące koszty produkcji. Koncern prognozuje złagodzenie podwyżek w drugiej połowie 2023 roku.

Carlsberg zapowiedział podwyżkę cen piwa o "wysoki jednocyfrowy" procent. Duński gigant ostrzegł także, że wzrost cen w tym roku może mieć wpływ na konsumpcję piwa na niektórych rynkach, zwłaszcza w Europie.

Prezes Heinekena, Dolf van den Brink również zapowiada podwyżki, jednak potwierdził, że jest gotów wykorzystać oszczędności, aby nadrobić różnicę, gdyby uznał, że podwyżki cen mogą doprowadzić do utraty zbyt dużego udziału w rynku.

Kierownictwo Mondelez nie widzi powodu, aby wycofać się z podwyżek cen lub zwiększać promocje na swoje słodycze i przekąski.

Coca-Cola zasłużyła na podwyżki

Szef Coca-Coli James Quincey przyznał, że w 2023 r. planuje ponownie podnieść ceny wbrew wezwaniom niektórych detalistów do wycofania podwyżek, argumentując, że „zasłużyła sobie na prawo do ustalania cen z konsumentami” dzięki skutecznemu marketingowi i zwinnemu podejściu do pakowania.

PepsiCo i Kraft Heinz nie planują podwyżek cen

Są jednak wyjątki. Niektórzy już widzą, że konsumenci mogą nie "wytrzymać" kolejnych podwyżek.

PepsiCo zaznaczyło niedawno, że na razie nie planuje dalej podnosić cen swoich napojów gazowanych i przekąsek po wielu rundach podwyżek cen w zeszłym roku, które pomogły gigantowi napojów osiągnąć zysk i przychody w czwartym kwartale, wyprzedzając prognozy analityków.

Idąc śladem napojowego i przekąskowego giganta, amerykański Kraft Heinz także zapowiedział, że wstrzyma dalsze podwyżki cen, ponieważ konsumenci stają się coraz bardziej wrażliwi na utrzymującą się wysoką inflację.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl