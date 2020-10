Podróbki na sklepowych półkach w Zielonej Górze

W sklepie podejrzanej zakwestionowany został towar, którego oryginalne odpowiedniki byłby warte ponad 50 tys. zł; była to odzież, biżuteria i damskie torebki. Artykuły te były znacznie tańsze niż ich oryginalne odpowiedniki, ale również dużo gorszej jakości.

"49-letnia mieszkanka Zielonej Góry usłyszała dziewięć zarzutów wprowadzenia do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi, których nie miała prawa używać" - powiedziała policjantka.

Do namierzania podróbek w sklepie zielonogórzanki doszło podczas kontroli, które we wrześniu br. na terenie miasta prowadzili policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą wspólnie z przedstawicielem reprezentującym znane światowe marki odzieżowe.

"Policjanci z tego wydziału takie działania prowadzą przez cały rok. Przestrzegamy przed podobną działalnością i przypominamy, że sprzedaż towarów z podrobionymi znakami towarowymi jest przestępstwem" - zaznaczyła policjantka.

Według Ustawy prawo własności przemysłowej, za to przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Jeśli natomiast sprawca uczyni sobie z procederu stałe źródło utrzymania, to zagrożenie karą wzrasta do pięciu lat więzienia.