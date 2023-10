W obliczu inflacji firmy obniżają jakość usług i jakości. Nazywa się to skimpflacją i większość konsumentów nawet nie zauważa, że to się dzieje.

Firmy ograniczają jakość i dostępność swoich usług, utrzymując jednocześnie ceny na stałym poziomie. Nazywa się to skimpflacją (skąpflacją).

Większość konsumentów nie jest w stanie szybko złapać tego trendu.

Alejki ze sklepami spożywczymi obfitują w przykłady skimpflacji. Często obejmuje to wymianę drogich, najwyższej jakości składników na tańsze, o niższej jakości, przy zachowaniu tych samych cen, a nawet ich podniesieniu.

Inflacja spada

O zjawisku skimplflacji w Wielkiej Brytanii donosi BBC. Według danych branżowych roczna stopa inflacji cen żywności spadła w tym kraju piąty miesiąc z rzędu do 9,9% we wrześniu, przy spadku cen żywności w ujęciu miesięcznym po raz pierwszy od ponad dwóch lat.

Shrinkflacja vs. skimpflacja. Na czym to polega?

Produkty na półkach stają się coraz mniejsze, a mimo to klienci płacą tę samą cenę: jest to praktyka znana jako shrinkflacja lub downsizing. Jednak oprócz zmniejszania się produktów firmy ograniczają także jakość i dostępność swoich usług, utrzymując jednocześnie ceny na stałym poziomie. Nazywa się to skimpflacją (skąpflacją) i chociaż zmiany są czasami znaczące, często umykają uwadze klientów - zaznacza BBC.

"Skimpflacja jest definiowana jako 'skąpienie' przez przedsiębiorstwa na jakości produktu lub usługi" - mówi Scott A Wolla, specjalista ds. edukacji ekonomicznej w Banku Rezerw Federalnych w St. Louis. Ponieważ ceny surowców rosną wraz z inflacją, firmy skąpią, wydając mniej np. na surowce i materiały, aby zachować rentowność.

Jak zauważyć skimplflację w sklepach?

Ogólnie rzecz biorąc, skimpflacja jest istotnym problemem dotykającym konsumentów, który może objawiać się zmianami na rynku pracy, takimi jak mniejsza liczba pracowników do pomocy w sklepach; obniżanie jakości ofert, np. eliminowanie niektórych usług lub zamiana składników wysokiej jakości na składniki o niższej jakości, na przykład w procesie produkcyjnym.



Zdaniem Scotta A Wolla, "to trudniejsze niż shrinkflacja, w której konsument może po prostu znaleźć cenę jednostkową. O wiele łatwiej jest przeczytać etykietę i zobaczyć, że napój jest mniejszy, niż wiedzieć, że lokalna kawiarnia przestała używać organicznych składników."

Skimpflacja w sklepach spożywczych

W sklepach spożywczych obecnie często zdarza się, że klienci pakują swoje produkty przy kasie, a jeszcze niedawno robili to kasjerzy. Na całym świecie wzrosła liczba stanowisk kas samoobsługowych, a liczba pracowników pomagających klientom w płaceniu jest mniejsza, co niektórzy konsumenci odbierają jako pogorszenie jakości usług.

Alejki ze sklepami spożywczymi również obfitują w przykłady skimpflacji.

Jak podkreśla BBC, niektórzy producenci lodów w Wielkiej Brytanii ograniczyli w swoich produktach część drogiego tłuszczu mlecznego, zastępując go "innymi składnikami, w tym wodą i innymi składnikami mleka, ale także substancjami słodzącymi".

W miarę jak strategie te rozprzestrzeniają się w obliczu rosnących cen, stają się coraz bardziej widoczne, szczególnie w przypadku żywności. Choć firmy mogą reagować na skargi konsumentów, eksperci uważają, że większość przedsiębiorstw spodziewała się reakcji i stwierdziła, że ​​korzyści przewyższają koszty.

