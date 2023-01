Od stycznia 2023 roku wzrasta płaca minimalna w Polsce. Niektóre sieci handlowe już z końcem ubiegłego roku zapowiedziały podwyżki na ten rok dla swoich pracowników. Na jakie wynagrodzenie mogą obecnie liczyć pracownicy Aldi, Lidla, Biedronki oraz Kauflandu?

Od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna w górę

Wraz z początkiem 2023 roku wzrosła płaca minimalna w Polsce – do 3490 zł. To o 480 zł więcej niż w roku poprzednim. Minimalna stawka godzinowa wynosi z kolei 22,80 zł. – Przypominam, że kolejna podwyżka płacy minimalnej czeka nas już 1 lipca br., wówczas wyniesie ona już 3600 zł – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Od 1 lipca br. minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 23,50 zł. To o 3,80 zł więcej niż w roku poprzednim. W 2015 roku minimalna stawka godzinowa w ogóle nie obowiązywała.

Zarobki w Aldi. Ile zarabia kasjer i magazynier?

Sieć Aldi zapowiedziała podwyżki dla swoich pracowników. Od stycznia 2023 na stanowisku początkującego sprzedawcy płace będą wynosić od 3710 do 4210 zł. Z kolei początkujący magazynier może liczyć na wynagrodzenie wynoszące 4160 zł.

Zarobki w Aldi. Ile zarabia się po trzech latach pracy?

Na stanowisku kierownika sklepu Aldi stawki wahają się od 5910 do 6810 w przypadku początkującego pracownika i od 6810 do 7710 zł w przypadku kierownika sklepu po trzech latach pracy.

Początkujący magazynier może liczyć na wynagrodzenie wynoszące 4160 zł, a magazynier po trzech latach pracy 4860 zł.

Biedronka: noworoczne podwyżki dla pracowników

Sieć Biedronka zdecydowała o podniesieniu pensji wszystkich pracowników sklepów oraz centrów dystrybucyjnych zatrudnionych na podstawowych stanowiskach o kwoty wynoszące od ok. 500 do 700 zł brutto w zależności od ich doświadczenia, indywidualnych zadań oraz stanowiska. Od 1 stycznia 2023 r. ponad 60 tys. zatrudnionych przez największą sieć handlową w Polsce otrzyma podwyżki, na które sieć Biedronka w skali roku przeznaczy ponad pół miliarda złotych.

Ile zarobi sprzedawca w Biedronce?

Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci, zarobi od stycznia 2023 r. nie mniej niż 3950 zł do 4300 zł brutto, a jeśli ma staż powyżej 3 lat od 4100 zł do 4550 zł brutto. Początkujący kierownik sklepu dostanie nie mniej niż 5800 zł brutto.

Ile zarobi magazynier w Biedronce?

Zwiększenie wynagrodzeń czeka także pracowników centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 4300 - 4600 zł brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 4950 - 5250 zł brutto.

Pracownicy mogą liczyć też na premie uznaniowe powiązane z realizacją celów sprzedażowych czy magazynowych, powiększające ich realne wynagrodzenia.

Ile zarabia kasjer w Kauflandzie?

Jak podaje sieć, od stycznia 2023 r. osoby zatrudnione w Kauflandzie na stanowisku kasjer-sprzedawca w zależności od lokalizacji i doświadczenia mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 4200-5000 zł brutto.

Ile zarabia magazynier w Kauflandzie?

Zatrudnieni w centrach dystrybucyjnych na stanowisku magazynier wydania towaru w zależności od doświadczenia otrzymają wynagrodzenie w wysokości 4300-4800 zł brutto.

Lidl inwestuje w podwyżki

Również sieć handlowa Lidl zdecydowała się na wyższe pensje dla swoich pracowników od 1 stycznia 2023 roku. O wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko. Łącznie na wzrost wynagrodzeń firma przeznaczy w 2023 roku ponad 230 mln zł.

Zarobki pracowników sklepów Lidl

Zgodnie z zapowiedzią pracownicy sklepów będą zarabiać od 4200 zł brutto do 5150 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 4400 zł brutto do 5350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4600 zł brutto do 5600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

Zarobki w magazynach Lidla

Analogicznie załoga magazynów będzie zarabiać na początku zatrudnienia od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto, po roku pracy od 5050 zł brutto do 5500 zł brutto, a po dwóch latach – od 5300 zł brutto do 5800 zł brutto. Po trzech latach pracy natomiast będzie to już od 5650 zł brutto do 6050 zł brutto.

Zarobki menedżerów sklepów

Menedżerowie sklepów, rozpoczynający pracę na stanowisku, mogą z kolei liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 6700 zł brutto do 7000 zł brutto, po roku od 7000 zł brutto do 7400 zł brutto, a po 2 latach – od 7800 zł brutto do 8300 zł brutto. Każdemu z menadżerów zatrudnionych w Lidl Polska przysługuje też samochód służbowy.

