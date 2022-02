Podwyżki dla kolejnych pracowników Biedronki. Sieć przeznaczy na nie ponad 20 mln zł

Sieć Biedronka przyspieszyła proces przeglądu wynagrodzeń i podwyższyła pensje pracownikom centrali, biur regionów oraz centrum usług wspólnych. Zwykle zmiany wynagrodzeń odbywały się w kwietniu, jednak w tym roku 3 tys. pracowników otrzymało podwyżki ze styczniową wypłatą.



Autor: AK

Data: 01-02-2022, 16:05

Podwyżki w Biedronce w 2022 roku obejmą kolejnych pracowników/ fot. Biedronka, mat. prasowe

Podwyżką objętych zostało prawie 3 tys. pracowników, a Biedronka przeznaczy na ten cel ponad 20 mln złotych w skali roku. Obecnie zespół dyskontera liczy ponad 70 tys. osób. Jak przekazała sieć, powodem podwyżek były dobre wyniki firmy osiągnięte w wymagających czasach podczas pandemii.

- Doceniając wspólny wysiłek i ogromne zaangażowanie wszystkich pracowników w tym trudnym, naznaczonym wysoką inflacją, a wciąż pandemicznym 2021 roku, postanowiliśmy przyspieszyć coroczny przegląd wynagrodzeń, by nasi pracownicy otrzymali wyższe pensje kilka miesięcy wcześniej niż zwykle. Chcemy w ten sposób docenić ich determinację oraz przyczynić się do ich poczucia stabilności w trwającym dalej wymagającym okresie – skomentował Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.

Kolejne podwyżki w Biedronce w 2022 roku

Od 1 stycznia b.r. ponad 60 tys. pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych sieci w Polsce otrzymało podwyżki, na które w skali roku przeznaczono ponad 142 mln zł. Wynagrodzenie pracowników wzrosło od 200 do 250 zł.

Biedronka wydała dodatkowo ponad 100 mln zł na dofinansowanie świątecznych zakupów swoich pracowników oraz ufundowała ponad 150 tys. paczek dla pracowników sieci oraz ich dzieci. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach niemenedżerskich i część współpracowników sieci otrzymało specjalne rabaty w wysokości do 1 tys. złotych do wykorzystania podczas zakupów w sklepach sieci Biedronka. Niezależnie, pracownicy sieci Biedronka dostali również, jak co roku, dodatkowe zasilenia finansowe w postaci specjalnych e-kodów, które zastąpiły wykorzystywane wcześniej karty przedpłacone.