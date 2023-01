W nowej kampanii reklamowej Aldi Nord stawia na niskie ceny. Z kolei Aldi Süd wyraźnie podkreśla wegański styczeń. Różnice w tej kwestii są tak duże, że strategia wspólnej promocji częściowo się kończy a drogi dwóch siostrzanych sieci znowu się rozchodzą.

Aldi Nord i Süd dwiema różnymi kampaniami chcą walczyć o rynek/ fot. mat. prasowe

Aldi z dwiema różnymi kampaniami

Dyskont Aldi od wielu lat próbuje zacieśniać współpracę między swoimi dwiema siostrzanymi spółkami: Aldi Süd i Aldi Nord. Na przykład sieci handlowe, które w 1961 roku bracia Karl i Theo Albrecht podzielili na dwie oddzielne firmy, trzy lata temu ujednoliciły nazwy marek własnych. Ostatnio sieci promowały się również wspólną reklamą wizerunkową. Od nowego roku jednak kazda z nich idzie własną drogą.

Od stycznia obaj dyskonterzy będą mieli różne priorytety w komunikacji i wystartowali z dwiema różnymi kampaniami. Jak tłumacza przedstawiciele Aldi wynika to z braku zgody co do najlepszego sposobu komunikacji. Siec tłumaczy to trudnymi warunkami i „szokiem inflacyjnym” z ostatnich kilku miesięcy.

Inflacja szansą dla dyskontów

Dyskonty odzyskały udział w rynku z supermarketów takich jak Edeka i Rewe ze względu na gwałtowny wzrost cen żywności w 2022 roku. Aldi upatruje w tym też swojej rynkowej szansy i chce walczyć z konkurencją niższymi cenami.

