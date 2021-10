Pogorszyły się nastroje konsumenckie

Po kilkumiesięcznej stabilizacji nastrojów konsumenckich Polaków, w październiku nastąpiło ich pogorszenie. Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, wyniósł w październiku -5,9 i spadł o 1,9 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W październiku składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich czyli syntetycznego wskaźnika ilustrującego aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, kształtowały się następująco:

Jak konsumenci oceniają sytuację?

– nastąpiło nieznaczne pogorszenie ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – składowa spadła o 0,1 p.p., z poziomu -4,6 do -4,7;

– nastąpiło istotne pogorszenie ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – składowa spadła o 6 p.p., z poziomu -0,5 do -6,5;

– nastąpiło istotne pogorszenie ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – składowa spadła o 10,5 p.p., z poziomu -23,4 do -33,9;

– nastąpił istotny wzrost skłonności do zakupów – składowa wzrosła o 9 p.p., z poziomu 12,6 do 21,6.

