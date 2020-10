POHiD apeluje o rezygnację z wprowadzenia godzin dla seniorów

W związku z zapowiadaną przez rząd zmianą dotyczącą wprowadzenia godzin dla seniorów w sklepach spożywczych, aptekach i drogeriach, firmy zrzeszone w POHiD zwracają się z apelem o rezygnację z wprowadzenia godzin dla seniorów, bowiem ogranicza to dostęp obywateli do niezbędnych produktów i prowadzi do utrudnień w funkcjonowaniu handlu - apeluje Renata Juszkiewicz, Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.