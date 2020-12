POHiD popiera zagwarantowanie pracownikom handlu pierwszeństwa w dostępie do szczepionek przeciwko COVID-19

- Dzięki wysiłkowi całego handlu detalicznego i hurtowego konsumenci mogą w sposób bezpieczny codziennie zaopatrzyć się w żywność i niezbędne towary. Sieci handlowe zrzeszone w POHiD wdrożyły w swoich placówkach najwyższe standardy sanitarne, wykraczające ponad wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, by zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa swoim pracownikom i konsumentom. Poniosły w tym celu koszty w wysokości przekraczającej 350 mln złotych - tłumaczy Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.

- Jak potwierdzają badania, to nie handel jest źródłem zakażeń. Jednakże specyfika pracy handlowców, polegająca na kontakcie z wieloma klientami, wiąże się z podwyższonym ryzykiem transmisji wirusa. Nie ulega wątpliwości, że dostęp do szczepionki i zapewnienie maksymalnych środków ochrony pracowników będą kluczowe dla utrzymania ciągłości pracy w handlu, co jest istotne z punktu widzenia wszystkich obywateli i ich bezpieczeństwa oraz z perspektywy utrzymania ciągłości łańcucha dostaw - dodaje.

- W trosce o zdrowie pracowników handlu, POHiD dołącza do apelu NSZZ „Solidarność” o zagwarantowanie personelowi sklepów pierwszeństwa w dostępie do szczepionek. Wierzymy, że dzięki połączonym wysiłkom uda nam się przekonać rząd, aby pracownicy handlu, jako jedna z kluczowych grup zawodowych podwyższonego ryzyka, uzyskali jak najszybciej możliwość szczepień ochronnych - mówi Renata Juszkiewicz.