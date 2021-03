POHiD: Pracowników handlu trzeba niezwłocznie objąć szczepieniami

Pracownicy handlu pełnią służbę wobec społeczeństwa w zakresie zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w żywność i niezbędne artykuły.

POHiD apeluje o jak najszybsze objęcie pracowników handlu szczepieniami przeciw COViD-19.

- W nawiązaniu do wypowiedzi Ministra Niedzielskiego z 18 marca br., wzywającej przedsiębiorców do kierowania pracowników do pracy zdalnej, zwracamy się z apelem o jak najszybsze objęcie pracowników handlu szczepieniami przeciw COViD-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień. Firmy członkowskie POHiD zwracają uwagę na poważną sytuację pracowników handlu, którzy – ze względu na specyfikę wykonywanej pracy – nie mogą być oddelegowani do pracy zdalnej - mówi Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.

- Kierując się troską o zdrowie naszych pracowników i społeczeństwa, gorąco apelujemy do Pana Ministra o niezwłoczne objęcie pracowników handlu – w pierwszej kolejności osób powyżej 50. roku życia – szczepieniami przeciw COViD-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień - dodaje.

Renata Juszkiewicz podkreśla, że pracownicy handlu pełnią służbę wobec społeczeństwa w zakresie zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w żywność i niezbędne artykuły, narażając się na dużą liczbę kontaktów interpersonalnych w okresie potwierdzonej dominacji bardziej zaraźliwej brytyjskiej mutacji SARS-COV-2 i wzrostu liczby zarażonych do powyżej 27 tys. dziennie.

- Niezakłócona praca handlu ma wagę krytyczną dla społeczeństwa. Pracownicy handlu są gwarantem zaopatrzenia Polaków w żywność i niezbędne produkty. Ich praca zakłada nawet kilkaset interakcji z klientem dziennie. Zaszczepienie handlowców, z uwagi na pracę w trybie stacjonarnym oraz wysoką częstotliwość kontaktów społecznych, stanowi istotny warunek dla uzyskania odporności stadnej całej populacji - tłumaczy.

- Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż firmy członkowskie POHiD zatrudniają osoby powyżej 50. roku życia, które – ze względu na wiek – znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka, i w związku z tym powinny być szczepione priorytetowo - apeluje prezes POHiD.