Pointpack podpisał umowę o współpracy z Pocztą Polską i Eurocash

- Zarząd Spółki Pointpack SA ("Emitent", "Spółka") niniejszym podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja o podpisaniu przez wszystkich sygnatariuszy trójstronnej umowy o współpracy zawartej przez Spółkę z Pocztą Polską S.A. oraz Eurocash S.A. Umowa dotyczy współpracy w zakresie obsługi przesyłek dostarczanych przez Pocztę Polską S.A. do sklepów sieci handlowych udostępnionych przez Eurocash S.A - podała spółka.



Warunki Umowy, w tym wynagrodzenie Pointpack, nie odbiegają od zawieranych przez spółkę umów o świadczenie usług obsługi przesyłek oraz warunków występujących na rynku usług kurierskich w obszarze pierwszej i ostatniej mili procesu logistycznego.



- Pomimo, iż nie jest znana ostateczna całkowita wartość kontraktu w opinii Zarządu Spółki informacja ta może stanowić stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych - podano.

