Pointpack wdroży system obsługi przesyłek kurierskich w sklepach w Rumunii

- Strony uzgodniły w umowie ramowe warunki, na których będą pozyskiwać sieci handlowe i firmy kurierskie na obszarze Rumunii oraz podział prac związany z wdrożeniem usługi – podała spółka Pointpack.

- Całkowita ostateczna wartość kontraktu nie jest znana. Jednak w opinii Zarządu Spółki informacja ta może stanowić stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych - podano.

Zarząd Pointpack podał też, że w wyniku dokonanej wstępnej agregacji przychodów ze sprzedaży w okresie 1 października - 31 grudnia 2020 r. spółka podjęła decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji odnośnie spodziewanych przychodów ze sprzedaży w okresie czwartego kwartału 2020 roku.

Przychody ze sprzedaży w tym okresie oszacowano na ok. 11 156,6 tys. zł, co stanowi wzrost o 27,8% w stosunku do trzeciego kwartału 2020 r., kiedy to wyniosły 8 732,0 tys. zł oraz wzrost o 12,1% w stosunku do czwartego kwartału 2019 r.

Szacowane przychody za 2020 r. osiągnęły ok. 38,5 mln zł w stosunku do 27,1 mln zł w 2019 r., co stanowi wzrost o 42%.

Zarząd Spółki zastrzega, iż podane wartości stanowią jedynie szacunki, które odbiegać mogą od ostatecznych wyników, jakie zostaną przedstawione i opublikowane w raporcie okresowym za 2020 r.

Pointpack, to spółka oferująca rozwiązania IT oraz usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskiej.