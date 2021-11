Pokazy handlowe: Szykują się zmiany

Projekt dotyczący pokazów handlowych jest po etapie uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji społecznych. W listopadzie planowane jest skierowanie go do kolejnych etapów procedury legislacyjnej - przekazał prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Autor: PAP

Data: 12-11-2021, 12:51

W internecie można trafić na fałszywe sprzedaże czy aukcje adresowane do osób starszych; fot. shutterstock

Pokazy handlowe: zmiana przepisów

"Aby ograniczyć nieuczciwe praktyki, przygotowaliśmy zmiany przepisów dotyczących pokazów handlowych. Podczas takich pokazów często naruszane są prawa konsumentów. Nasze propozycje zakazują m.in. przyjmowania płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy czy sprzedaży artykułów medycznych poza lokalem firmy" - powiedział, cytowany w informacji prasowej, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny.

Jak dodał szef UOKiK, projekt jest po etapie uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji społecznych. "W listopadzie planujemy skierować go do kolejnych etapów procedury legislacyjnej" - przekazał.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

UOKiK: nieuczciwe praktyki

W połowie czerwca br. UOKiK poinformował, że przygotował projekt przepisów, które w systemowy sposób wyeliminują z rynku dużą część nieuczciwych praktyk, do których dochodzi podczas pokazów handlowych. Propozycje legislacyjne prezesa UOKiK mają uwzględniać m.in. zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem firmy i przyjmowania płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Jak przekazano wówczas, projekt zmian został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

UOKiK w piątkowej informacji wskazał, że do Urzędu, co roku trafia kilkaset skarg na nieuczciwe praktyki podczas pokazów handlowych i telezakupów, czy sprzedaży internetowej. Jak podkreśla Urząd, adresatami zaproszeń na pokazy czy ofert telemarketerów najczęściej są seniorzy, którzy stanowią liczącą się grupę konsumentów, bardzo wrażliwą.

"Ich ufność i brak wiedzy o przysługujących im prawach staje się często polem do manipulacji i wymuszeń dla nieuczciwych przedsiębiorców. Pomimo starań wielu instytucji, na rynku wciąż działają podmioty, które zachowują się nieetycznie wobec seniorów w celu uzyskania korzyści finansowych" - przekazał Urząd. Jak podkreślił, do takich praktyk zaliczane jest np. przekonywanie do wyboru towaru za cenę wielokrotnie przewyższającą jego wartość rynkową, zapraszanie seniora na pokazy pod pretekstem bezpłatnych badań czy odbioru nagrody, kiedy rzeczywistym celem jest nakłonienie do zakupu np. drogiej pościeli czy garnków, ukrywanie wad towaru lub podawanie w opisie produktu nieistniejących funkcji.

Sprzedaże kierowana do osób starszych

"Ponadto w internecie można trafić na fałszywe sprzedaże czy aukcje, które adresowane są do osób starszych. Ich twórcy zwracają się bezpośrednio do seniorów po to, żeby jeszcze bardziej przykuć ich uwagę" - wskazał Urząd.

Chróstny zapewnił, że UOKiK stale poszukuje rozwiązań, które w systemowy sposób przyczynią się do ochrony praw konsumentów, w tym szczególnie narażonych na oszustwa osób starszych. "Oferujemy darmowe porady konsumenckie oraz prowadzimy działania edukacyjne. Wiemy, że im większa będzie świadomość konsumentów na temat ich praw, tym mniejsza szansa na powodzenie dla nieuczciwych przedsiębiorców" - tłumaczył prezes UOKiK.

Urząd przypomniał, że 14 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Seniora.