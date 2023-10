Parki handlowe - ze względu na położenie, dostępność dużych powierzchni i profil klienta charakterystyczny dla mniejszych miast - są idealne dla rozwoju biznesu sieci dyskontowych - mówi w rozmowie z portalspozywczy.pl, Agnieszka Piekarska, Associate Director w Dziale Powierzchni Handlowych w Colliers.

Agnieszka Piekarska, Colliers: "Parki handlowe są odpowiedzią rynku na zmieniające się potrzeby klientów, ceniących możliwość wygodnego i szybkiego zrobienia zakupów w najbliższym sąsiedztwie".

W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 160 parków handlowych o łącznej powierzchni ok. 2,3 mln m2 GLA. W budowie jest ok. 40 kolejnych tego typu obiektów powyżej 5 tys. mkw. GLA.

Agnieszka Piekarska, Colliers: Rynek centrów handlowych w Polsce osiągnął dojrzałość i to wysokie nasycenie tradycyjnymi formatami powoduje, że na popularności zyskują nowe koncepcje handlowe, w mniejszych miastach i bliżej klienta. Parki handlowe są odpowiedzią rynku na zmieniające się potrzeby klientów, ceniących możliwość wygodnego i szybkiego zrobienia zakupów w najbliższym sąsiedztwie.

Zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma potencjału na centrum handlowe, ale jest zapotrzebowanie na projekty typu convenience, które dopasowywane są do potrzeb lokalnych społeczności. A oferta parków handlowych jest bardzo kompleksowa, począwszy od operatorów spożywczych, po marki modowe i sportowe, na gastronomicznych kończąc. Ponadto tego typu obiekty znajdują się w dogodnej lokalizacji i oferują swobodny dostęp do parkingu. Co więcej, w sąsiedztwie parków handlowych, często powstają też myjnie samochodowe czy stacje paliw. Nie brakuje też stref rozrywkowych takich, jak plac zabaw dla dzieci czy klub fitness. Bywają też kina. To sprawia, że parki handlowe są w stanie zbudować ofertę zaspokajającą podstawowe potrzeby klienta, a jednocześnie pozwalają im zaoszczędzić czas i pieniądze.

Ile parków jest obecnie w Polsce i ile może jeszcze powstać?

Na koniec III kwartału 2023 format ten stanowił ok. 18,3% łącznych zasobów nowoczesnej podaży handlowej (mowa tu o obiektach, których powierzchnia najmu przekracza 5 tys. mkw.). Tym samym w Polsce funkcjonuje obecnie ponad 160 parków handlowych o łącznej powierzchni ok. 2,3 mln m2 GLA. W budowie jest ok. 40 kolejnych tego typu obiektów powyżej 5 tys. mkw. GLA.

Warto jednak odnotować, że biorąc pod uwagę także obiekty mniejsze, dodatkowe blisko drugie tyle parków handlowych (ponad 35 obiektów) jest obecnie w budowie. W każdym kwartale odnotowujemy również liczne zapowiedzi inwestycji.

Agnieszka Piekarska, Associate Director w Dziale Powierzchni Handlowych w Colliers

Parki handlowe stanowią obecnie główny format, w ramach których powstaje nowa powierzchnia handlowa. Powstają głównie w miejscowościach poniżej 100 tys. mieszkańców, a uwagę deweloperów przyciągają coraz mniejsze miasta.

Zauważyć należy jednak, że nowe inwestycje w formacie parków handlowych lub transformacje istniejących obiektów do tego formatu trwają również w największych aglomeracjach, w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych i domów, przy ulicach o dużym natężeniu ruchu. Tam, gdzie nasycenie powierzchnią handlową jest jeszcze stosunkowo nieduże. Przykładem są przebudowy hal hipermarketów Tesco (Bytom), jak i zapowiadane projekty w aglomeracji warszawskiej, łódzkiej czy w metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej.

W parkach handlowych "zakochały się" sieci dyskontowe (spożywcze i non-food). Dlaczego ten forma się tam sprawdza?

Pandemia, wysoka inflacja, niższe koszty najmu w porównaniu do centrów handlowych - to główne czynniki, które mają wpływ na dynamiczny wzrost sprzedaży w sklepach dyskontowych i coraz większy ich udział w rynku (wypierają one tradycyjne sklepy modowe). Dyskonty wygrywają poziomem cen, ofertą i bliską klientowi lokalizacją, a parki handlowe ze względu na położenie, dostępność dużych powierzchni i profil klienta charakterystyczny dla mniejszych miast są idealne dla rozwoju biznesu sieci dyskontowych. Tego typu format handlowy i bogata oferta dyskontów umożliwiają zrealizowanie niemal całego koszyka zakupowego w jednym miejscu, blisko domu czy w drodze z pracy do domu.

Ile takich dyskontowych formatów może być w jednym parku, czyli jaki jest klucz doboru najemców?

Dobór najemców do każdego projektu zależy od potencjału danej lokalizacji. Rekomendowane przez nas miksy najemców poprzedzone są zawsze analizami potencjału konkretnej lokalizacji, jej otoczenia, stref odziaływania czy profilu mieszkańców w najbliższym otoczeniu. Na tej podstawie dobierani są odpowiedni najemcy.

W miksie najemców parków handlowych przeważają dyskonty, ale są też marki z innych sektorów. Można tu znaleźć marki modowe, jak H&M, Reserved czy New Yorker, oraz obuwnicze, dziecięce czy sportowe, jak CCC, Martes sport, Smyk, czy Empik. Nie brakuje też lokali gastronomicznych, kawiarni czy wspomnianych wcześniej stref rozrywkowych.

Istnieją parki handlowe, gdzie koło siebie z powodzeniem działa Pepco, Dealz, KIK i Tedi… Czy taki układ ma sens?

Tak, jak najbardziej. Tego typu marki mogą z powodzeniem dobrze prosperować obok siebie. Są to projekty dyskontowe, ale każdy z nich ma jednak inny asortyment i mogą się uzupełniać.

Pepco np. jest bardziej nakierunkowane na odzież i artykuły dziecięce, a np. Dealz – to oferta głównie artykułów spożywczych.

Natomiast to, jak dużo z nich może powstać i rentownie funkcjonować w jednym miejscu, zależy od wspomnianego potencjału konkretnej lokalizacji, który zawsze jest analizowany indywidualnie.

