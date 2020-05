Polacy chcą ograniczenia kontaktu w sklepach do minimum, zwiększą obecność w e-commerce (raport)

Casualowy piątek. Pawiński na EEC Online: To nie jest koniec świata, to tylko kryzys!

Według GfK Polonia aż 81% polskich konsumentów wskazuje, że jednym z głównych kryteriów wyboru produktów w sklepie w czasie pandemii jest narażenie na kontakt z innymi klientami. 73% badanych twierdzi z kolei, że zależy im na ograniczeniu dotykania produktów przez personel sklepu, np. w trakcie układania ich na półce.

W badaniu GfK równie istotnymi kryteriami zakupowymi okazały się m.in. data przydatności do spożycia (89%), hermetyczne opakowanie (80%) oraz możliwość zamrożenia produktu (74%).

– Wyniki naszego badania jasno pokazują, że w dzisiejszych realiach użyteczność produktów jest przez nas stawiana na równi z możliwością ich bezpiecznego nabycia. Tym samym to właśnie bezpieczeństwo staje się nową definicją trendu „convenience”, czyli wygody. O tym czy pójdziemy do sklepu i czy będziemy do niego chętnie wracać w ogromnej mierze decyduje dziś to, czy poczujemy się w nim bezpiecznie i komfortowo – mówi Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

Ekspert GfK przypomina jednak, że dotychczas sieci zdały egzamin z bezpieczeństwa na piątkę. W badaniach przeprowadzonych przez GfK Polonia, zdecydowana większość polskich gospodarstw domowych pozytywnie lub bardzo pozytywnie oceniła poziom przygotowania sklepów do obsługi klientów w czasie pandemii. Najwięcej pozytywnych wskazań w tym aspekcie otrzymały Kaufland (74% pozytywnych opinii) oraz Lidl i Biedronka (73%), minimalnie wyprzedzając resztę konkurencji.

eFMCG rośnie w siłę

Już teraz bezpieczną alternatywą dla polskich shopperów staje się prężnie rozwijający segment eFMCG, którego wartość w pierwszym kwartale br. urosła aż o 30% rok do roku. W analogicznym okresie cała branża FMCG wzrosła o 9,5%. Dziś wiele wskazuje na to, że ten trend będzie kontynuowany. Badanie GfK Polonia pokazuje bowiem, że aż 23% konsumentów w Polsce w najbliższych tygodniach planuje zwiększyć intensywność zakupów FMCG dokonywanych przez internet.

– Zakupy w sieci stają się w naszym kraju coraz bardziej powszechne, o czym świadczy m.in. rosnąca penetracja w tym kanale. W ciągu zaledwie roku liczba gospodarstw domowych, które przynajmniej raz dokonały zakupów produktów FMCG online, wzrosła aż o 1,2 mln. A potencjał do dalszego wzrostu jest ogromny, ponieważ 76% gospodarstw wciąż nie kupuje żywności i kosmetyków za pośrednictwem internetu - podkreśla Artur Czajka, Strategic Insights Manager w Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.