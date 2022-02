Polacy chętnie korzystają z dark store’ów i sklepów bez obsługi

23% respondentów wie, czym są sklepy typu dark store i na czym polega ich oferta. 64% badanych deklaruje, że chętnie korzystałoby z oferty dark store’ów polegającej na dostarczaniu w ciągu 15 minut zamówionych zakupów spożywczych. Jeszcze wyższy odsetek badanych – 88% – jest zainteresowanych robieniem zakupów w sklepach całkowicie samoobsługowych – wynika z najnowszego badania ARC Rynek i Opinia.

Autor: AK

Data: 24-02-2022, 12:43

Z dark store'ów korzysta coraz więcej polskich konsumentów/ fot. Shutterstock

Połowa badanych Polaków (51%) przyznaje, że najnowsze obostrzenia dotyczące zakazu handlu w niedzielę stanowią dla nich problem. Wśród nich przeważają ludzie młodzi (18-24 lat) – 68% oraz mieszkańcy największych miast (powyżej 500 tys.) – 62%.

W kontekście ograniczeń handlu w niedzielę zapytano Polaków o nowe możliwości robienia zakupów – dark store'y – możliwość zamawiania zakupów online z niemal natychmiastową dostawą oraz korzystania ze sklepów całkowicie bez obsługi.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pojęcie dark store’ów zna jedna czwarta badanych Polaków, jednocześnie niemal 2/3 byłaby zainteresowana korzystaniem z usługi zakupów online z dowozem w ciągu 15 minut, gdyby taka możliwość pojawiła się w ich miejscu zamieszkania.

Korzystaniem z takiej usługi najbardziej byłyby zainteresowane osoby z grup wiekowych od 25 do 34 lat oraz od 35 do 44 lat – po 75%, a także mieszkańcy większych miast (od 200 do 499 tys.) – 80%.

Bardzo wysoki odsetek badanych (88%) byłby zainteresowany również robieniem zakupów w sklepach w pełni samoobsługowych.