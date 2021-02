Polacy coraz częściej decydują się na zakupy z dowozem do domu (badanie)

- Po nieznacznym spadku w ubiegłym miesiącu aż o 6 p.p. przybyło wśród polskich konsumentów chętnych, by płacić za wygodę, jak na przykład dostarczenie zakupów do domu (trend convenience). Dziś pozwala sobie na to 37 proc. zapytanych nad Wisłą. To najwyższy wynik w historii badania - wynika z raportu Global State of the Consumer Tracker opracowanego przez firmę doradczą Deloitte.