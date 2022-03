Polacy już nie porównują cen między sklepami? "To zbyt duży wysiłek"

Zaledwie co dziesiąty Polak mocno angażuje się w porównywanie cen między sklepami. Czy to znak, że staliśmy się wygodnymi konsumentami, którym nie chce się jeździć do dalszego marketu żeby kupić produkt taniej?

Autor: AT

Data: 25-03-2022, 13:21

Polacy zmartwieni przyszłością

Polacy są pełni lęku i niepewności. Martwią się o przyszłość w niepewnych czasach. Wielu brakuje bezpieczeństwa i nadziei na lepsze jutro. Blisko co trzeci Polak nie posiada i nie planuje oszczędności. Przeciętne oszczędności to 550 zł miesięcznie. Blisko połowa badanych przewiduje pogorszenie poziomu finansowego swojego gospodarstwa w perspektywie roku.

Perspektywy w ocenie sytuacji ekonomicznej w kraju są pesymistyczne. 3/4 Polaków uważa, że sytuacja kraju pogorszy się w ciągu najbliższego roku. - to jeden z wniosków z raportu Badanie Nastroju Konsumentów 2022 Open Research.

Czy Polacy porównują ceny między sklepami?

Polacy nie angażują się w porównywanie cen pomiędzy sklepami – zdecydowaną postawę prezentuje jedynie co dziesiąty badany. 63 proc. wskazuje, że "raczej porównuje" ceny, choć z mniejszym zaangażowaniem. Z drugiej strony 27 proc. ankietowanych wskazuje, że nie poświęca czasu na porównywanie cen.

W ocenie autorów badania porównywanie jest czasochłonne i jeśli komunikat o cenie nie dotrze bezpośrednio do konsumenta (np. promocja na konkretny produkt), niewielki odsetek uczyni aktywny wysiłek w porównanie cen.

Czy Polacy planują ograniczać wydatki na żywność?

Z raportu wynika, że 30% Polaków planuje ograniczyć podstawowe wydatki (na dobra codziennego użytku), jak zakupy spożywcze, kosmetyki, chemia gospodarcza.

Połowa Polaków utrzyma poziom wydatków na FMCG na stabilnym poziomie, ani nie ogranicza wydatków, ani ich nie zwiększa. Co ciekawe, 18% Polaków planuje wydawać więcej niż do tej

pory na dobra codziennego użytku.

1/3 badanych Polaków nie posiada oszczędności, co czwarty badany planuje oszczędzać większy procent swoich zarobków niż dotychczas, blisko połowa planuje oszczędzać na podobnym poziomie co wcześniej, zaś blisko co trzeci badany będzie oszczędzać mniejszą kwotę. 27% Polaków nie posiada oszczędności i nie ma jak oszczędzać. Pozostali planują oszczędzać.

Polacy czytają etykiety

Badanie udowadnia, że Polacy wyedukowali się w kontekście czytania etykiet produktów. Blisko co trzeci badany prezentuje zdecydowaną postawę w kontekście czytania etykiet produktów.

Odwrotna opinia jest reprezentowana w mniejszości. Tylko 6% polskich konsumentów nie zwraca uwagi na etykiety.

Czego Polacy szukają na etykietach?

Czego klienci szukają na etykietach? Informacji o pochodzeniu produktu, składzie oraz w mniejszym stopniu dacie ważności. Skład produktów to istotny element porównywania produktów pomiędzy sobą. Zdecydowaną postawę prezentuje 27% Polaków, umiarkowaną kolejne 43%.

Co trzeci badany nie zwraca uwagi na skład, częściej są to osoby przywiązane do konkretnych marek, które wybierają znane produkty, na zasadzie autopilota. Kupujący poszukują informacji o naturalnych składnikach, zawartości substancji czynnych, informacji o konserwantach, etc.

Czy Polacy planują zakupy?

Zakupy to dobry przykład planowania budżetu – jedynie 11% badanych udziela zdecydowanej, pewnej opinii o przygotowaniu listy zakupów przed wizytą w sklepie.

Co trzeci Polak nie przygotowuje się do zakupów robiąc plan – tym samym jest bardziej podatny na promocje sklepowe. Częściej taką postawę prezentują mężczyźni, osoby w wieku 18-24, mieszkańcy małych miast, bez dzieci, ale też i osoby o wyższych dochodach.

Jak Polacy kupują żywność online?

27% Polaków dokonuje zakupów produktów spożywczych przez Internet. Istotnie częściej są to 20-30 latkowie, z wielkich miast, z samodzielnych gospodarstw domowych oraz o wyższych osobistych

dochodach netto (pow. 4500 zł).

Postawę związaną z ograniczeniem zakupów prezentuje co trzeci badany. Najczęściej ograniczany będzie zakup elektroniki, AGD, alkoholu(!) oraz odzieży i obuwia.

Rzadziej deklarowano ograniczenia zakupu produktów pierwszej potrzeby, jak artykuły spożywcze, leki / suplementy diety i kosmetyki.

Polacy prezentują również inne zachowania – wybierają tańsze produkty, zamienniki w badanych kategoriach. Najczęściej taką postawę można zaobserwować w kategorii produktów codziennego użytku, jak art. spożywcze, nieco rzadziej kosmetyki, odzież i obuwie. Tańsze produkty to nie jest rozwiązanie dla kupujących produkty z kategorii alkoholi czy AGD.

Badanie Omnibus CAWI wśród N=1044 /N=1060* osób, reprezentatywnych pod względem płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania. Data badania: marzec 2022. Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie Open Research.