Handel

Polacy mocno stawiają na gazetki z promocjami

Autor: MondayNews

Data: 08-05-2023, 09:07

Już ponad 90% Polaków przyznaje, że korzysta z gazetek promocyjnych. Najczęściej deklarują to osoby, których miesięczne dochody netto sięgają od 5 tys. zł do 9 tys. zł. Ponadto blisko 86% twierdzi, że ma zaufanie do tego źródła informacji o cenach. Co więcej, prawie 40% przegląda publikacje aż 2-3 razy w tygodniu. I co ważniejsze, głównie robią to osoby zarabiające ponad 9 tys. zł na rękę. Autorzy badania podkreślają, że poszukiwanie towarów w promocjach przestało już być domeną uboższych konsumentów. Coraz częściej angażują się w to zamożni Polacy.

Polacy mocno stawiają na gazetki z promocjami; fot. mat. pras.