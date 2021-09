Polacy oczekują butelkomatów w sklepach

Aż 70 proc. respondentów potwierdza wyższość potrzeby działań w duchu eko nad lokalizacją urządzenia (24 proc.) – wynika z badania przeprowadzonego przez Lewiatan i Interseroh podczas pilotażowego testu butelkomatów w wybranych sklepach sieci. Oznacza to, że większość konsumentów pokusi się o zakupy w bardziej oddalonym sklepie, jeśli będzie on miał na swoim terenie umieszczony butelkomat z systemem kaucyjnym. Z kolei wszyscy respondenci wyrazili chęć korzystania z automatu, gdyby był blisko ich domu.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 29-09-2021, 18:20

Butelkomat Lewiatan

Polacy są coraz bardziej świadomi swojej odpowiedzialności za środowisko i chętniej podejmują działania w tym zakresie. Butelkomat to ekologiczne urządzenie, które stanowi ważne ogniwo w łańcuchu recyklingu, dając pewność, że oddane butelki zostaną przetworzone w 100 proc. Jest to istotne z punktu widzenia ekologii, ponieważ w Polsce recyklingowi poddaje się zaledwie 43 proc. butelek PET. Dla porównania w Holandii i Niemczech jest to 95 proc. – poziom ten osiągnięto właśnie dzięki butelkomatom i systemowi kaucyjnemu.

System kaucyjny głównym motywatorem

Jakie są główne motywatory korzystania z urządzenia? Najsilniejszą zachętą jest przede wszystkim system kaucyjny (ponad 74 proc.), kolejną – pewność, że oddana butelka trafi do recyklingu, na co wskazuje aż 70 proc. badanych.

Coraz mniej ludzi wyrzuca butelki PET do odpadów zmieszanych (zaledwie 3 proc. respondentów). To dobra wiadomość, bo dzięki takim praktykom jesteśmy w stanie zamknąć w obiegu plastik i nie przyczyniać się do zwiększania jego produkcji. Niestety butelkomat, pomimo sukcesów za granicą, w naszym kraju był do tej pory traktowany po macoszemu. Na szczęście ta tendencja się odwraca. Nie powinniśmy zaprzepaścić tej szansy, ponieważ Polacy są coraz bardziej gotowi na aktywną ochronę środowiska. Dlatego na tym poziomie edukacja jest kluczowa – komentuje Paweł Lesiak, Wiceprezes Zarządu Interseroh Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

Pilotażowy test butelkomatu zakończony sukcesem

Na zlecenie PSH Lewiatan portal kujawy.info przeprowadził sondę uliczną wśród mieszkańców Włocławka, z której wynika, że nawet starsze osoby wykazują zainteresowanie butelkomatem. Uważają wprowadzenie takich urządzeń za słuszne i pomocne w ograniczeniu liczby plastiku – nie tylko w przestrzeniach publicznych, ale też na wysypiskach odpadów, na których zaczyna brakować miejsca. Uczestnicy sondy chętnie korzystali z butelkomatów i popierają pozostawienie automatu na stałe. Podczas dwumiesięcznej akcji na terenie dwóch sklepów sieci Lewiatan zebrano łącznie 25 tys. butelek PET.

- Przez trzy miesiące testowaliśmy butelkomaty w wybranych sklepach we Włocławku i muszę przyznać, że zaskoczyło nas ich pozytywne przyjęcie przez mieszkańców oraz klientów naszej sieci. Po publikacji materiałów w prasie otrzymaliśmy wiele pytań dotyczących pojawienia się butelkomatów we wszystkich sklepach naszej sieci. Kontynuujemy testy w województwie mazowieckim: w Grójcu i Rembelszczyźnie. Test to dla nas możliwość przygotowania sklepów pod kątem organizacyjnym w zakresie magazynowania surowca i przekazywania do recyklera, by mógł być przetworzony i ponownie użyty do stworzenia nowych produktów. Obserwujemy powstające rozwiązania prawne na polskim rynku i w zależności od nich rozważymy dalsze inwestycje, a także wdrożenie projektu na stałe w wybranych sklepach sieci – mówi Marcin Poniatowski, Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan.

Jak działa butelkomat

Aby korzystać z butelkomatu trzeba wyrobić nowy nawyk. Gdy wyrzucamy butelki do pojemnika na plastik zgniatamy je, by zajmowały w koszu mniej miejsca i żeby nie transportować powietrza zamkniętego w butelce. Gdy jednak korzystamy z butelkomatu, butelki nie wolno zgniatać, ponieważ to ją dyskwalifikuje do przyjęcia przez maszynę. Butelka PET powinna być opróżniona, sucha i z nieoderwaną etykietą. Należy położyć ją w odpowiednim otworze kodem kreskowym do góry i czekać na reakcję maszyny. Jeśli w środku znajdują się resztki to należy butelkę delikatnie opłukać, zużywając jak najmniej wody – dotyczy to wyjątkowych sytuacji. Co ważne podczas testów, do butelkomatów nie wolno wrzucać butelek po mleku, oleju, chemii gospodarczej, ani po jogurtach, nawet po uprzednim umyciu.

Zebrane butelki są następnie zabierane do sortowni, gdzie podlegają procesowi selekcji wtórnej, czyli usuwaniu etykiet i innych zanieczyszczeń oraz myciu. Kolejnym etapem jest stworzenie granulatu poprzez mielenie, czyszczenie mechaniczne, krystalizację i wysuszenie. W toku recyklingu można uzyskać materiał do produkcji np. namiotów i plecaków.