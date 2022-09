Polacy robią wielkie kariery w światowym biznesie spożywczym. To ludzie sukcesu - zasiadają w fotelach prezesów, zarządach i obsadzają kluczowe stanowiska w globalnych korporacjach. Do tego grona dołączyła ostatnio Anna Pawlak-Kuliga z sieci IKEA.

5 Polaków, którzy zrobili kariery w dużych firmach z sektora spożywczego i handlu. fot. mat. pras./PAP (kolaż ps.pl)

Wielkie kariery Polaków w branży spożywczej i sektorze handlu

O tym, że Polak potrafi nie trzeba nikogo przekonywać. Po ogłoszonym niedawno awansie Anny Pawlak-Kuligi do zarządu sieci IKEA postanowiliśmy przyjrzeć się karierom naszych rodaków, których ukoronowaniem drogi zawodowej były czołowe stanowiska w dużych, międzynarodowych firmach.

Ludzie sukcesu branży FMCG

W naszym zestawieniu, co oczywiste, ograniczyliśmy się do sektora spożywczego i sieci handlowych. Wybraliśmy osoby, które droga zawodowa zaprowadziła na szczyt (fotel prezesa lub członka zarządu) wielkich, znanych praktycznie każdemu konsumentowi korporacji. Co ciekawe, cała piątka wyróżnionych przez nas osób zaczynała kariery w polskich oddziałach swoich firm.

Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli uzupełnić niniejsze zestawienie o kolejne nazwiska. Jeśli zapomnieliśmy o kimś, kogo warto by dodać do tej listy, dajcie nam znać w komentarzu!

Wielka kariera Polki w IKEA. Anna Pawlak-Kuliga wchodzi do globalnego zarządu sieci

Jak informowaliśmy kilka dni temu, Anna Pawlak-Kuliga zostanie nowym globalnym dyrektorem finansowym IKEA Retail. Polka ostatnio zarządzała oddziałem szwedzkiej sieci w Chinach. Historyczny awans w IKEA. Polka wchodzi do globalnego zarządu sieci

Anna Pawlak-Kuliga zostanie nowym globalnym dyrektorem finansowym IKEA Retail. fot. PAP

Anna Pawlak-Kuliga od 2018 roku zajmowała stanowisko prezesa sieci IKEA w Chinach. Już wkrótce dołączy do globalnego zespołu kierowniczego IKEA jako Globalny Dyrektor Finansowy IKEA Retail w Group Ingka.

Anna Pawlak-Kuliga została pierwszą Polką kierującą polskim oddziałem IKEA obejmując stanowisko prezesa IKEA Retail we wrześniu 2016 roku. Z IKEA związana jest od 2008 roku. Początkowo pełniła rolę Nawigatora Biznesu dla IKEA w Wielkiej Brytanii.

