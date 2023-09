Handel

Polacy przed inflacją uciekają do internetu

Autor: PAP

Data: 26-09-2023, 06:46

Co drugi Polak kupuje online częściej niż rok temu. To najpopularniejsza strategia zakupowa na trudne czasy i to już drugi rok z rzędu. Oszczędzać chcą wszyscy, nawet ci z najwyższymi dochodami, więc rynek musi na to mocno odpowiedzieć – czytamy we wtorkowym wydaniu "Rzeczpospolitej".

Polacy przed inflacją uciekają do internetu; fot. unsplash Bruno Kelzer