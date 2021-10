Polacy rozwijają we Francji sieć punktów odbioru zakupów spożywczych

Polska firma Retail Robotics, która produkuje paczkomaty dla InPostu, zaczyna rozstawianie we Francji własnej sieci do odbioru zakupów spożywczych pod szyldem Delipop - pisze "Puls Biznesu".

Autor: Puls Biznesu

Data: 13-10-2021, 12:51

Rusza sieć automatycznych punktów odbioru zakupów z e-sklepów. Fot. Kadr z filmu z facebook.com/rrobotics.co

Polacy stali się europejskimi specjalistami w zakresie automatów do obioru zakupów z internetu. Notowany w Amsterdamie InPost poza Polską rozwija sieci paczkomatów w Wielkiej Brytanii i we Włoszech, a w ubiegłym roku sfinalizował przejęcie francuskiej grupy kurierskiej Mondial Relay.

Delipop - polska marka za granicą

Tymczasem jego znaczący kooperant, kontrolowana przez Łukasza Nowińskiego grupa Retail Robotics zaczął samodzielnie rozwijać biznes za granicą w innej rynkowej niszy.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Uruchamiamy pod szyldem Delipop sieć lokalizacji do odbioru zakupów spożywczych we Francji. Na razie działać zaczęła pierwsza maszyna, do końca roku będzie ich kilka, a do końca 2022 r. - 60-80. Na ten wstępny etap przeznaczonych jest 20 mln EUR. Zakładamy, że w ciągu pięciu lat sieć we Francji rozrośnie się do 1000 lokalizacji. Wkrótce zaczniemy też wstępne rozmowy z inwestorami finansowymi i branżowymi - mówi w rozmowie z "PB", Marek Piotrowski, szef marketingu Delipop & Partner w Retail Robotics.

Więcej w Pulsie Biznesu.