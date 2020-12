Polacy starają się wdrażać w życie swoje deklaracje dotyczące zdrowego odżywiania (badanie)

- Na propagowanie zdrowego stylu życia duży wpływ mają internet i telewizja – to właśnie z tych źródeł Polacy korzystają najczęściej, kiedy szukają informacji i porad o zdrowej żywności. Największym autorytetem z dziedziny zdrowej żywności cieszą się wciąż lekarze, dietetycy oraz Instytut Żywności i Żywienia, jednak znaczny wpływ na kształtowanie postaw Polaków mają także znani celebryci – m.in. Katarzyna Bosacka, Karol Okrasa czy Ewa Chodakowska. Właśnie dzięki nim zdrowe odżywianie staje się w ostatnich latach coraz ważniejsze dla naszego społeczeństwa - mówi Agnieszka Górnicka, prezes firmy Inquiry.

Z badania wynika, że aż 84% osób deklaruje, że zdrowe odżywianie jest dla nich ważną lub bardzo ważną kwestią. Można tu zauważyć zależność od wieku – zdrowa dieta jest ważna dla 89% osób z grupy 55 i więcej lat, a wśród najmłodszych ankietowanych (18-24 lata) – tylko dla 72%.

Trend związany ze zdrowym odżywianiem jest także bardziej popularny wśród kobiet i osób z wyższym wykształceniem. Dla ponad połowy tych osób najważniejszą motywacją skłaniającą do zdrowego odżywania jest zachowanie zdrowia (54%), a co piąta osoba wskazała na dobre samopoczucie. Odchudzanie, kondycja fizyczna czy wygląd były wymieniane znacznie rzadziej, głównie w grupie osób młodych i mężczyzn.

Zdrowe odżywianie jest utożsamiane przez Polaków głównie z jedzeniem dużej ilości warzyw i owoców, unikaniem „chemii” w żywności (konserwantów, polepszaczy smaku) oraz piciem dużej ilości płynów. Nieco rzadziej wskazuje się na ograniczanie spożywania cukru i używek (alkohol, kawa), unikanie żywności przetworzonej, przestrzeganie urozmaiconej diety oraz zwracanie uwagi na jakość wybieranych produktów.

Co ważne, Polacy starają się wdrażać w życie wszystkie swoje wyobrażenia i deklaracje dotyczące zdrowego odżywiania. Na pytanie o sposoby stosowane na co dzień aż 44% osób odpowiedziało, że starają się jeść dużo warzyw i owoców, 41% pije dużą ilość płynów, a 35% unika „chemii” i cukru w pożywieniu. W porównaniu z ubiegłym rokiem badani nieco mniejszą wagę przywiązują do jakości produktów oraz rzadziej stosują się do zasady 5-6 posiłków dziennie.