Polacy szukają oszczędności - rośnie popularność promocji

Autor: opr. RW

Data: 19-07-2022, 11:10

Inflacja sprawiła, że Polacy robiąc zakupy spożywczo-przemysłowe coraz częściej korzystają z promocji, aktywnie ich szukają oraz porównują ceny w różnych sklepach. Co czwarty respondent przyznaje, że częściej liczy się dla niego cena produktu niż jakość – wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

Polacy szukają oszczędności - rośnie popularność promocji /fot. Unsplash

Rośnie zainteresowanie promocjami

Tylko 18% badanych przyznało, że inflacja w żaden sposób nie zmieniła ich zwyczajów zakupowych – kupują to, co dotychczas i w tych samych sklepach, w których kupowali. Co dziesiąty badany (11%) twierdzi, że bardzo lubi sklep, w którym dokonuje zakupów i nawet, jeżeli w innym będą lepsze promocje, nie zmieni swoich zwyczajów. Znacznie wyższy jest jednak odsetek osób, które aktywnie szukają promocji (39%) czy porównują ceny w różnych sklepach (31%). Więcej niż jedna czwarta Polaków (27%) przyznaje, że kupuje mniej, a co piaty (19%), że rzadziej chodzi na zakupy.

Konsumenci szukają oszczędności