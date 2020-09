Polacy uważają, że na zakupach w promocji realnie oszczędzają 30-40 proc. (badanie)

Z ogólnopolskiego badania UCE RESEARCH wychodzi, że 39% osób oszczędza średnio 30-40% stałej wartości produktów, korzystając z promocji. 23% konsumentów wskazało 20-30%. Z kolei 15% badanych podało poziom 10-20%, a 14% respondentów – 40-50%. Tylko 6% Polaków dostrzegło oszczędności powyżej 50%. Natomiast 2% klientów uznało je w granicach 5-10%.

– Obecne oczekiwania konsumentów wobec rabatów oscylują w granicach 20-50%. I są one jak najbardziej realne, patrząc na analizy rynkowe. Natomiast to, ile faktycznie oszczędzają klienci, jest trudniejsze do identyfikacji. Większość osób niezbyt precyzyjnie odnosi ceny promocyjne do wartości regularnych. Woli żyć w przeświadczeniu, że rabat został uzyskany, ale dokładnie nie wie, jak wysoki. Zniżka zawsze jest przyznawana od czegoś umownego. Przekonanie, że najczęściej wynosi ona 30-40% wartości produktu, jest rachunkowo poprawne, bo rabaty głównie mieszczą się właśnie w tym przedziale – wyjaśnia Karol Kamiński z Grupy AdRetail.

Jak podkreśla Grzegorz Sadłoń z platformy Codarius, w sklepach stacjonarnych klienci na każdym kroku są kuszeni promocjami w wysokości 30-70%. I codziennie utrwalają sobie ten przedział. Statystyczny konsument nie liczy, jaka jest różnica ceny regularnej od tej w promocji. Z góry przyjmuje informacje widoczne na banerach reklamowych i w gazetkach. Inaczej jest w sferze online, gdzie wartość promocji jest zdecydowanie niższa. Klient ma też czas na sprawdzenie, czy rabat faktycznie wynosi tyle, ile deklaruje sprzedawca.

– Według danych z monitoringu gazetek promocyjnych z ostatnich 12 miesięcy, zniżki na poziomie 30-40% to około 20% wszystkich prezentowanych rabatów. Natomiast obniżki w wysokości 20-30% stanowią prawie 30% publikowanych promocji. Ankieta zatem ukazuje logiczną tendencję wybierania przez konsumentów najkorzystniejszych dla nich okazji – mówi Julita Pryzmont z Hiper-Com Poland.

Eksperci przekonują też, że poziom oszczędności zależy od zamożności klienta. Wyznacza ona strategię zakupową. Dr Maria Andrzej Faliński ze Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego stwierdza, że 30-40% i 20-30% to najprawdopodobniej wyniki średniozamożnych konsumentów. Szukają oni więcej niż jednej okazji, kompletując tzw. szeroki koszyk. Przedział 40-50% może dotyczyć osób mniej zasobnych, działających ze specjalnym zamierzeniem jednorodnego zakupu. Natomiast 5-10% i 10-20% deklarują raczej zamożni ludzie, którzy nie przykładają większej uwagi do promocji.

Ankieta była prowadzona w bezpośrednich okolicach placówek handlowych w dniach 09-11 września br. Łącznie odbyło się 1008 wywiadów bezpośrednich z losowo wybranymi osobami. Byli to dorośli konsumenci, którzy regularnie robią zakupy i korzystają z promocji. Badanie zostało zrealizowane przez UCE RESEARCH na zlecenie Hiper-Com Poland i programu branżowego AdRetail Inspirio.