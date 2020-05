Polacy wracają do normalności zakupowej? Zaczęli kupować kategorie przyjemnościowe m.in. lody i piwo

Wartość sprzedaży koszyka rok do roku wzrosła +5%, a w zestawieniu t19. (4-10.05.2020) vs t18. 2020 nawet +7%. Wartość sprzedaży online w t19. vs t18. 2020 urosła +14%. Kategorie o wysokim wzroście wartości sprzedaży to m.in.: lody +31%, piwo +25%, kosmetyki do makijażu oczu +7%. Natomiast kategorie o wysokim spadku wartości sprzedaży to: bułki -28%, jedzenie dla dzieci - 19%, kawa -16%. – wynika z badań firmy Nielsen.