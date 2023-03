Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 1,5 proc. i wzrost o 0,5 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 15,7 proc. rdr.

W przypadku żywności sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2023 r. spadła o 4,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 3,9 proc. W styczni ute spadki wynosiły odpowiednio: 1,7 proc. i 25,1 proc.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w styczniu i lutym 2023 r.:

Dane o sprzedaży detalicznej w lutym były znacząco niższe od oczekiwań rynku. Jak wskazują ekonomiści, seria danych za luty sugeruje, że spadek PKB Polski w I kw. 2023 r. może być mocniejszy niż wcześniej prognozowano.

Zwraca uwagę na to, że w lutym mieliśmy słabą sprzedaż już nie tylko dóbr trwałego użytku, tak jak to było przez większą część ubiegłego roku. - Spadki mamy też na dobrach podstawowych - tu warto zwrócić uwagę na spadek zakupów żywności w ujęciu realnym - dodaje.

- Jeżeli połączymy te dane z danymi o produkcji przemysłowej, gdzie też mieliśmy mocny spadek, to rysuje się obraz dosyć słabego I kw. 2023 r. Nasze prognozy, ale i większość prognoz na rynku, zakłada spadek PKB w I kw. w ujęciu rocznym. Teraz wydaje się jednak, że może być on nieco głębszy niż wcześniej zakładano - być może będzie to spadek o ok. 1,5-2 proc., a nie ok. 1 proc., jak do niedawna się wydawało - mówi Antoniak.