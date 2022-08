Polacy zaczeli oszczędzać na zakupach

Jak portfel konsumentów reaguje na podwyżki cen żywności? Czy ze względu na wyższe ceny podstawowego koszyka zakupowego rezygnują z części produktów (których), kupują mniej? Czy zwiększają pulę środków na ten koszyk zakupowy?

Średni wzrost cen produktów to 10 proc.

Wzrost cen w sklepach detalicznych w coraz większym stopniu zaczyna spędzać sen z powiek konsumentom. Wg danych CMR, średnia cena produktu FMCG (z wyłączeniem produktów zmiennowagowych) wzrosła w lipcu 2022 o ok 10% w przypadku sklepów małoformatowych do 300m2 i ponad 14% w przypadku supermarketów 301-2500m2. Ta dysproporcja, wynika z większego znaczenia żywności w koszyku zakupowym supermarketów a ta, rośnie w tym roku najmocniej. O ile zatem powyższe liczby (zaniżane przez relatywnie niewielki wzrost cen papierosów i piwa) nie robią jeszcze takiego wrażenia, o tyle gdy przyjrzymy się najważniejszym kategoriom produktów żywnościowych obraz jest już dużo bardziej pesymistyczny.

Ceny Tłuszczy (wzrost o 55% w sklepach małoformatowych do 300m2 i ok 44% w przypadku supermarketów), produktów mlecznych (odpowiednio 23% i 20%) czy Produktów Zbożowych (wzrost o 24% w obu analizowanych kanałach) notują z miesiąca na miesiąc kolejne rekordy.

Oleje zdrożały blisko 65 proc.

Wśród produktów, których ceny urosły najmocniej względem lipca ubiegłego roku są przede wszystkim oleje (wzrost o ok 64%), Masło (wzrost o 55% w małych sklepach do 300m2 i 38% w supermarketach), Kawa Mielona (wzrost o 30%) a także produkty mleczne: Mleko (wzrost o 33% i 25%) czy paczkowane sery żółte (wzrost o odpowiednio 32% i 26%) a w ostatnim czasie dołączył do nich cukier (wzrost o ok 70% względem lipca 2021).

W większości przypadków za wzrostem stoją rosnące koszty stałe (zarówno po stronie producenckiej jak i sprzedażowej) ale również rosnące ceny surowców jak w przypadku kawy, oleju czy pieczywa. Jakby tego było mało, wprowadzone w ubiegłym roku nowe podatki i opłaty (opłata małpkowa, podatek cukrowy, podatek detaliczny) oraz tegoroczne podwyższenie akcyzy na produkty tytoniowe i alkohole również dokładają swoje to finalnej kwoty, jaką przeciętny klient sklepu spożywczego widzi podczas płacenia za zakupy.

Jak konsumenci zaczęli oszczędzać na zakupach?

Nie jest zatem zaskoczeniem, że wielu spośród nich szuka oszczędności w codziennych zakupach. Pierwszą naturalną reakcją konsumentów jest szukanie tańszych sklepów i przekierowanie sprzedaży do sklepów dużego formatu: dyskontów i niemal zapomnianych już hipermarketów. Oba kanały odnotowały najwyższe wzrosty liczby transakcji w pierwszym półroczu 2022 roku). Oba kanały mają największy potencjał zakupowy a co za tym idzie możliwość większej negocjacji cen dostawcami a także większe możliwości organizowania promocji co finalnie przekłada się na niższe ceny na paragonach.

Drugim, zasadniczym sposobem na oszczędzanie jest po prostu wybór tańszych produktów a to zawsze sprzyja markom własnym które dawno już przestały być domeną jedynie dyskontów czy hipermarketów. Nawet w sklepach małego formatu, w przypadku wielu kategorii znaczenie wartościowe marki własnej sięga już 30%,40% czy nawet blisko 50% jak ma to miejsce w przypadku produktów dla zwierząt.

Rośnie znaczenie marek własnych

Zasadniczo marki własne w tym formacie radzą sobie dobrze niezależnie od szalejącej inflacji (głównie za sprawą coraz większego usieciowienia handlu małoformatowego i spadku znaczenia sklepów niezależnych) ale nie da się ukryć że wielu z nim rosnące dynamicznie ceny sprzyjają bardziej. W przypadku sklepów małoformatowych wzrost znaczenia marki własnej w okresie styczeń-czerwiec 2022 w porównaniu do poprzedniego roku widoczny był w większości kategorii, przodujących pod względem wzrostu cen. Marki własne masła umocniły się wartościowo o 4,2pp w sprzedaży kategorii, mleka o 2,9pp a mąki o 2,8pp. Podobnie w przypadku supermarketów 301-2500m2, produkty podstawowe jak mąka, cukier, masło czy mleko odnotowały wyraźny wzrost znaczenia produktów marek własnych.

Ci z konsumentów, którzy szukają oszczędności a jednocześnie nadal mniej przychylnie patrzą na produkty własne sieci handlowych pozostaje wybór większych opakowań, multipacków bądź korzystanie w większym stopniu z dostępnych promocji.