Policjanci zatrzymali seryjnego włamywacza do aptek

Mł. asp. Karol Cebula z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III poinformował PAP, że operator miejskiego monitoringu zauważył mężczyznę, który przy ulicy Grójeckiej próbował włamać się do apteki. "Natychmiast poinformował dyżurnego komendy na Ochocie, który wysłał we wskazany rejon załogę policji" - powiedział policjant.

"Funkcjonariusze w czasie dojazdu na miejsce uzyskali kolejną informację, że włamywacz uciekł w ulicę Radomską. W czasie poszukiwań mężczyzny dyżurny przekazał, że kamery monitoringu zarejestrowały włamywacza obok kościoła przy Placu Narutowicza" - tłumaczył mł. asp. Karol Cebula.

Wskazał, że 43-latek na widok policjantów próbował uciec, ale został szybko zatrzymany. "Mężczyzna został przewieziony do komendy na warszawskiej Ochocie" - powiedział. Przy zatrzymanym znaleziono prawie 4 gramy mefedronu. Zabezpieczono też jego torbę podróżną, w której trzymał narzędzia mogące służyć do dokonywania włamań.

"Zebrany przez policjantów materiał dowodowy wystarczył, żeby przedstawić mężczyźnie siedem zarzutów. 43-latek poprzez wyłamywanie drzwi dokonał trzech włamań do aptek, za co usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem. Kolejne 3 zarzuty mężczyzna usłyszał za usiłowanie włamania do 2 aptek na Ochocie i jednej na Włochach" - wyliczył. Ostatni zarzut dotyczył posiadania narkotyków.

Z kolei rzeczniczka wolskiej policji komisarz Marta Sulowska powiedziała PAP, że jednocześnie operacyjni z tamtejszego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu pracowali nad włamaniami do aptek na Woli. "Do tych zdarzeń doszło w styczniu i lutym br. Sprawca po uprzednim podważeniu drzwi wejściowych do aptek kradł pieniądze w różnych kwotach" - powiedziała komisarz.

"Analiza spraw oraz czynności operacyjne doprowadziły do ustalenia tożsamości sprawcy. W tym czasie wpadł on podczas włamania na terenie Ochoty" - podała policjantka.

"Policjanci z Woli po zgromadzeniu materiału dowodowego udowodnili mężczyźnie siedem takich włamań, do których doszło na terenie dzielnicy. Ustalili również, że pod koniec stycznia br. mężczyzna włamał się do apteki na terenie Raszyna, skąd skradł ok. pięć tysięcy złotych" - dodała.

Poinformowała również, że mężczyzna przebywał wcześniej w zakładzie karnym za podobne przestępstwa. "Więzienne mury opuścił w listopadzie ubiegłego roku po 15 latach kary pozbawienia wolności" - zaznaczyła.

Decyzją sądu 43-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Za zarzucane czyny może grozić do 10 lat więzienia.

