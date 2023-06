Inflacja cen żywności jest głównym motorem kryzysu kosztów utrzymania w wielu krajach europejskich, zmuszając niektóre rządy do narzucania limtów i pułapów cenowych na artykuły spożywcze, aby pomóc konsumentom. Sprawdziliśmy skalę presji i postępy w interwencji w kilku krajach.

Inflacja cen żywności zmusza niektóre rządy do narzucania pułapów cenowych na artykuły spożywcze; fot. PAP/Abaca

Wielka Brytania: kierownictwo wyższego szczebla z czterech głównych sieci supermarketów zostanie w tym tygodniu przesłuchane przez parlamentarzystów w sprawie rosnących kosztów artykułów spożywczych.

Największe firmy spożywcze we Francji zobowiązały się do obniżenia cen setek produktów od przyszłego miesiąca. Wśród nich są: Danone, Kellogg's, Nestle, Mondelez, Coca-Cola, Pernod Ricard.

Podobną ścieżką do Francji zamierza pójść Belgia. Z kolei Holandia ma inne plany.

Szwedzki organ ds. konkurencji wyraził zaniepokojenie marżami pobieranymi przez supermarkety i hurtownie, badając możliwe spekulacje.

Od 1 czerwca w sklepach na Węgrzech zaczęły pojawiać się obowiązkowe promocje na artykuły spożywcze.

Susza dotykająca Hiszpanię i Portugalię ma wpływ na wysoki poziom inflacji w przypadku produktów rolnych. Jednak ceny żywności w Portugalii spadają dzięki obniżeniu przez rząd w Lizbonie podatku VAT na 44 towary.

Zerowy VAT na żywność to pomysł polskiego rządu. Właśnie okazało się, że został przedłużony do końca 2023 roku.

Europa może zazdrościć Niemcom. U naszych zachodnich sąsiadów ceny producentów spadają szybciej, niż zakładały prognozy. Wkrótce zniżki zobaczą klienci na półkach sklepowych, a to będzie oznaczało deflację.

Aktualna inflacja w Europie - gdzie największa?

Według danych Eurostatu, zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) w maju był najniższy w Luksemburgu (2,0 proc.), Belgii (2,7 proc.) oraz Danii i Hiszpanii (po 2,9 proc.). Najwyższy natomiast zanotowano na Węgrzech - 21,9 proc. rok do roku. Czołówkę uzupełniają Polska i Czechy (po 12,5 proc).

Analizujemy strategię rządów kilku krajów dotyczących walki z inflacją. Wzięliśmy na tapet nie tylko państwa unijne, ale także Wielką Brytanię.

Ceny żywności w Wielkiej Brytanii. Przesłuchanie sieci supermarketów

Jak podał "The Guardian", kierownictwo wyższego szczebla z czterech głównych supermarketów (Tesco, Sainsbury's, Asda i Morrisons) w Wielkiej Brytanii zostanie w tym tygodniu przesłuchane przez parlamentarzystów w sprawie rosnących kosztów artykułów spożywczych. Stoją w obliczu rosnącej presji, aby oferować szerszą gamę podstawowych produktów po niższych cenach.

Podczas gdy średnia inflacja żywności i napojów bezalkoholowych w UK wzrosła w ciągu roku do maja o 18,4%, kierownictwo sieci prawdopodobnie będzie pytane, dlaczego ceny niektórych produktów mięsnych i warzyw prawie się podwoiły. Będą również pytani o marże zysku, konkurencję w łańcuchu dostaw i kiedy kupujący mogą spodziewać się znacznych spadków cen.

Brytyjski sektor spożywczy jest już badany przez Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA).

Premier Rishi Sunak powiedział w zeszłym tygodniu, że cotygodniowe rachunki za zakupy "wzrosły o wiele za bardzo w ciągu ostatnich kilku miesięcy". Dodał: "Patrzymy na supermarkety, upewniając się, że zachowują się odpowiedzialnie i uczciwie, jeśli chodzi o ceny wszystkich tych produktów".

Ceny żywności we Francji. "75 największych producentów obniży ceny"

Największe firmy spożywcze we Francji zobowiązały się do obniżenia cen setek produktów od przyszłego miesiąca po tym, jak grożono im sankcjami finansowymi, jeśli tego nie zrobią.

Danone i Kellogg's należą do 75 firm zajmujących się dobrami konsumpcyjnymi, które władze francuskie poprosiły o obniżenie cen, zgodnie z listą, do której dotarł Reuters.

Według trzech źródeł posiadających wiedzę na ten temat rząd francuski wykorzystuje listę, do której dotarł Reuters, sporządzoną przez grupę badawczą, jako punkt odniesienia dla projektu. Francuskie ministerstwo gospodarki stwierdziło, że nie jest w stanie potwierdzić ani zaprzeczyć tej liście.

Unilever, producent majonezu Hellmann's i zupy Knorr, powiedział Reuterowi, że ​​jest jedną z firm uwzględnionych w rządowym planie. Francuskie media niedawno zidentyfikowały inne firmy, w tym Coca-Cola, Mondelez i Nestle.

Ale lista obejmuje szeroką gamę producentów żywności, takich jak francuska grupa rolnicza Avril, a także kilku największych na świecie producentów napojów, w tym Pernod Ricard.

Posunięcie rządu francuskiego, jeśli się powiedzie, może skłonić niektóre firmy, które w ostatnich miesiącach odnotowały wzrost cen o 10% lub więcej, do ponownego otwarcia negocjacji cenowych z głównymi detalistami i wywarcia presji na ich marże zysku.

Francuscy urzędnicy od miesięcy są zaniepokojeni, że ceny w supermarketach osiągnęły rekordowe poziomy, mimo że ceny surowców wielu producentów żywności spadają.

Ceny żywności w Belgii i Holandii. Interwencje w sprawie wysokich cen żywności

Podobną ścieżką do Francji zamierza pójść Belgia. Minister gospodarki Pierre-Yves Dermagne zapowiedział, że rząd planuje podobną interwencję w jego kraju.

Z kolei Holandia ma inne plany. "Nie zamierzam zawierać odrębnych umów z firmami spożywczymi w sprawie obniżki cen – powiedziała holenderska minister gospodarki - Rozumiem, że ludzie są zaniepokojeni, ale w Holandii mamy inne zasady".

W Niderlandach urząd ds. konsumentów i rynków (ACM) może interweniować, jeśli firmy zbyt gwałtownie podniosą ceny. Rząd wspiera obywateli przez podwyższenie pensji minimalnej oraz wprowadzając maksymalny pułap cen energii.

Ceny żywności w Szwecji. Marże supermarketów i hurtowni

Szwedzki organ ds. konkurencji wyraził zaniepokojenie marżami pobieranymi przez supermarkety i hurtownie, badając możliwe spekulacje w kraju, który odnotował w tym roku największy wzrost cen żywności w Skandynawii - podał Reuters.

We wtorek 27 czerwca szwedzki urząd ds. konkurencji opublikuje wstępne wyniki dochodzenia w sprawie cen żywności i konkurencji, o które w marcu poprosiło szwedzkie ministerstwo finansów.

"Kiedy patrzymy na marże po stronie detalicznej i hurtowej, widzimy pewne powody do niepokoju, jeśli chodzi o ich rozwój" – powiedział Reuterowi Martin Mandorff, szef ds. nadużyć na rynku w urzędzie ds. konkurencji.

Agencja bada cały łańcuch dostaw żywności od producentów, hurtowników po sektor detaliczny i zbiera dane z głównych szwedzkich supermarketów na temat cen i marż. W drugiej połowie roku zwróci się do sieci o dalsze informacje i opublikuje dodatkowe ustalenia.

Kto rządzi szwedzkim rynkiem handlu żywnością?

Według urzędu ds. konkurencji sieć supermarketów ICA miała w 2022 roku 53% udziału w rynku. Axfood i Coop zajmowały większość pozostałej części. Niemiecki dyskont Lidl wszedł do Szwecji w 2018 roku, a w 2022 roku miał tylko 5,7% udziału w rynku.

Mandorff powiedział, że ostatnie wysokie ceny doprowadziły do ​​​​większej presji konkurencyjnej, a wcześniej niszowe sklepy dyskontowe przejmują teraz większy udział w rynku, w tym od największych graczy.

Ceny żywności na Węgrzech. Gigantyczna inflacja

Inflacja na Węgrzech w maju 2023 roku wyniosła 21,5 procent rok do roku - poinformował tamtejszy urząd statystyczny (KSH). W kwietniu wyniosła 24,5 proc. rok do roku, podczas gdy w marcu było to 25,6 proc. To inflacyjny lider w UE.

Rząd Viktora Orbana zapowiedział, że będzie dążył do zmniejszenia inflacji na Węgrzech do poziomu jednocyfrowego na koniec bieżącego roku. Jak zamierza tego dokonać?

Od 1 czerwca w sklepach na Węgrzech zaczęły pojawiać się obowiązkowe promocje na artykuły spożywcze.

Obniżki cen w sklepach spożywczych mają objąć produkty w 20 kategoriach. Chodzi między innymi o mięso drobiowe, mleko, śmietanę, ser, chleb, świeże owoce i warzywa. Nowe zasady dotyczą sprzedawców detalicznych o obrotach przekraczających 1 miliard forintów (około 12,2 mln zł).

Sprzedawcy są zobowiązani do informowania klientów o produktach objętych promocją, a organ ochrony konsumentów będzie monitorował jej wdrażanie.

W lipcu zostanie wprowadzony na Węgrzech internetowy system monitorowania cen, który według ministra w znacznym stopniu przyspieszy spadek inflacji w nadchodzącym czasie.

Ceny żywności w Hiszpanii. Inflacja w Portugalii

Susza dotykająca Hiszpanię i Portugalię ma wpływ na wysoki poziom inflacji w przypadku produktów rolnych, wynika z szacunków Eurostatu i opinii ekspertów z Półwyspu Iberyjskiego.

Niezależny portugalski ekonomista Miguel Monteiro. Wskazuje, że w drugim kwartale 2023 r. należy oczekiwać w Portugalii wyhamowania inflacji w przypadku produktów spożywczych w związku z obniżeniem przez rząd Antonia Costy w kwietniu br. podatku VAT na 44 towary do zerowego poziomu.

"Po pierwszym miesiącu obowiązywania nowej regulacji ceny podstawowych produktów spożywczych spadły w Portugalii średnio o 7,6 proc." - powiedział Miguel Monteiro.

Polska - zerowy VAT na żywność do końca roku

Zerowy VAT na żywność to pomysł polskiego rządu. Właśnie okazało się, że został przedłużony do końca 2023 roku.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 r. wzrosły rdr o 13,0 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się - podał Główny Urząd Statystyczny. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 18,9% w porównaniu z 19,7% w kwietniu.

Deflacja w Niemczech. Wkrótce obniżki na półkach sklepowych

Europa może zazdrościć Niemcom. U naszych zachodnich sąsiadów ceny producentów spadają szybciej, niż zakładały prognozy. Wkrótce zniżki zobaczą klienci na półkach sklepowych, a to będzie oznaczało deflację. Wszystko dzięki taniejącej energii.

W maju 2023 r. w Niemczech indeks cen PPI obniżył się aż o 1,4 proc. Ekonomiści spodziewali się obniżki, ale mniejszej (o 0,7 proc. mdm). – PPI jest wskaźnikiem wyprzedzającym wobec CPI, a to oznacza, że czeka nas nieuchronny i dynamiczny spadek inflacji konsumenckiej – tłumaczy Szymon Gil, makler papierów wartościowych w Michael / Ström Dom Maklerski, cytowany przez Businessinsider.pl.

Niemcy zawdzięczają deflację producencką głównie spadającym cenom energii, w tym paliw do samochodów. Mimo tego nadal rosną ceny nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Destatis zwraca uwagę na gwałtowny wzrost cen cukru (+92 proc. rdr.), przetworzonych ziemniaków (+41 proc. rdr.) i wieprzowiny (+22,4 proc. rdr.). Z kolei przetwory owocowo–warzywne podrożały o 22,1 proc. rdr., a mleko płynne i śmietana – o 19,8 proc. rdr. Na tym tle tylko kilka artykułów wyróżnia się spadkami cen. Masło potaniało o 28,9 proc. rdr., a nieprzetworzony olej roślinny – o 43,7 proc. rdr.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl