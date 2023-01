Patryk Jaki napisał na Twitterze: "Pytacie o program PO? To 3xB. Bieda. Biedronka. Bundestag". Radosław Sikorski przyznał, że lubi zakupy w znanym dyskoncie i nie chce być z tego powodu stygmatyzowany.

Sieć Biedronka w sporze Jakiego z Sikorskim; fot. mat.pras.

Radosław Sikorski robi zakupy w Biedronce

"Oświadczam, że razem z Anne Applebaum często i chętnie robimy zakupy w naszej nakielskiej Biedronce. Prosimy, aby doktor więziennictwa Patryk Jaki przestał nas z tego powodu stygmatyzować" - ogłosił Radosław Sikorski na Twitterze.



Oświadczam, że razem z @anneapplebaum często i chętnie robimy zakupy w naszej nakielskiej Biedronce i prosimy aby Dr więziennictwa @PatrykJaki przestał nas z tego powodu stygmatyzować. — Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 20, 2023

Biedronka i spory polityków

Była to reakcja na wpis Patryka Jakiego: "Pytacie o program PO? To 3xB. Bieda. Biedronka. Bundestag". Najgorsza są rządy z zewnętrznym suwerenem. A to Polacy powinni decydować kto w naszym kraju rządzi".

To nie pierwszy raz kiedy politycy używają w swoich sporach sieci Biedronka. Już w 2011 r. kiedy Jarosław Kaczyński starał się udowodnić jaką drożyznę zafundowała Polakom PO twierdził, że "Biedronka to sklepy dla najuboższych". To wywołało z kolei falę deklaracji polityków Platformy, którzy zapewniali, że oni kupują w Biedronce.

Czytaj: Jarosław Kaczyński na zakupach: Biedronka jest dla najbiedniejszych

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl