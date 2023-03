Politycy często używają w swoich sporach cen w sieci Biedronka. Już w 2011 r. kiedy Jarosław Kaczyński starał się udowodnić jaką drożyznę zafundowała Polakom PO twierdził, że "Biedronka to sklepy dla najuboższych", co wywołało z kolei falę deklaracji polityków Platformy, którzy zapewniali, że oni kupują w Biedronce.

Od tamtej pory Biedronka często staje się przedmiotem politycznych potyczek.

Dla przykładu, w 2015 roku premier Ewa Kopacz podkreślała, że często kupuje w Biedronce, a warzywa są tam wysokiej jakości. Mówiła, że zaproponowany przez Beatę Szydło podatek od sklepów wielkopowierzchniowych jest złym rozwiązaniem, ponieważ jego koszty zostaną przerzucone na klientów.

Także ostatnio Patryk Jaki napisał na Twitterze: "Pytacie o program PO? To 3xB. Bieda. Biedronka. Bundestag". Radosław Sikorski przyznał, że lubi zakupy w znanym dyskoncie i nie chce być z tego powodu stygmatyzowany.

Tym razem - w połowie marca 2023 r. - do Biedronki wybrał się Donald Tusk, który porównywał obecne ceny z promocjami w gazetce reklamowej z 2015 roku, kiedy to rządziła PO.

"Tak po ludzku brzmi komunikat o rekordowej inflacji" - mówi Donald Tusk w spocie opublikowanym w mediach społecznościowych porównując ceny na przestrzeni ośmiu lat.

- Pomidory (...) wtedy 3,99, dzisiaj kilo pomidorów prawie 13 złotych. Moja cena cebuli to była złotówka za kilogram, dzisiaj sześć razy więcej. Mój ukochany schaboszczak. Wtedy kilogram 11,99, dzisiaj to jest pawie 21 złotych. Rekordzista olej. Dwa litry, wtedy, niecałe 9 złotych, dzisiaj prawie 22 złote - wskazywał Tusk.

Politycy PiS nie byli mu dłużni. Na Twitterze odpowiedział Tuskowi m.in. senator Włodzimierz Bernacki.

- Kiedy rządziliście Polacy dostawali 5 zł za godzinę pracy, często mniej, i to nie były wyjątki! Dziś minimalne wynagrodzenie za każdą godzinę wykonanego zlecenia lub świadczenia usług wynosi 22,80 zł brutto - napisał.

Rzecznik rządu Piotr Müller w opublikowanym w piątek rano w mediach społecznościowych nagraniu zwrócił się do byłego premiera i lidera PO Donalda Tuska. Tłumaczył, że za czasów Po niższa była pensja minimalna czy emerytura, a podatki były "niezwykle wysokie".

- Na koniec: panie Donaldzie: pana ulubiony schaboszczak. Ze sklepu z pana gazetki w 2015 roku za pensję można było kupić około 107 kg. Dzisiaj z tego samego sklepu - około 180 kg. Dzisiaj sprawdzałem - zwrócił się do Tuska w nagraniu Müller.

Tusk oczywiście nie pozostał dłużny i ponownie próbował udowodnić, że inflacja to wina rządów przeciwnika.

- Kiedy zdawałem urząd premiera inflacja dochodziła do 0 proc. w Polsce, po bardzo poważnym ogólnoświatowym kryzysie finansowym" - powiedział szef PO w sobotę na konferencji w Bytomiu. Według niego, jest możliwe, by w Polsce nie było tak wysokiej inflacji jak obecnie.

- Wysokie ceny towarów to bardzo ponure codzienne doświadczenie polskich rodzin. To nie jest gra między partiami, czy politykami. Tu chodzi o życie ludzi i nie ma co z tego rozbić partyjnych przepychanek - powiedział.